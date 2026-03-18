Napredak je poslednji na tabeli, a u ponedeljak, 16. marta je bio domaćin OFK Beogradu u utakmici 27. kola.

Kruševljani nisu uspeli da stignu do tek treće pobede, pošto je utakmica završena rezultatom 2:2, a sa jednim bodom sada su na bilansu od ukupno 14 osvojenih. Spartak ima 21, Mladost 27, a Javor i TSC po 30.

Matematički još uvek ništa nije gotovo u borbi za opstanak u Super ligi Srbije, ali situacija za "čarapane" nije dobra.

Napredak se oglasio dan nakon utakmice kako bi izrazio nezadovoljstvo zbog sudijske odluke koja je prethodila prvom golu OFK Beograda.

Silue je u 20. minutu doneo prednost gostima, a neposredno pre toga Milan Rodić se aktivirao iz ofsajda.

Usledila je kratka provera, a Srđanu Jovanoviću, najboljem srpskom sudiji i Milošu Simoviću, koji su bili u VAR sobi, promakao je sporni detalj, pa je glavni arbitar potvrdio prvobitnu odluku - gol važi.

"Romantičari" su šest minuta kasnije preko Alekse Cvetkovića stigli do drugog gola, a Napredak je u drugom poluvremenu zahvaljujući dvostrukom strelcu Aleksandru Lutovcu (56. i 79. minut) osvojio bod.

Kruševljani su na društvenoj mreži Instagram objavili snimak situacije u kojoj se vidi da je Rodić bio u nedozvoljenoj poziciji pre nego što je došao u kontakt sa loptom koja je u nastavku akcije završila u golu.

Sve je napravljeno tako da se, pre nego što se otvori objava, na zvaničnom nalogu Napretka vidi slika glavnog sudije Jovana Šegrta.

Kada se objava otvori i pusti snimak, vidi se sledeća poruka:

"Eto, mi sad ispadamo i normalno je da nas gazi ko kako stigne i da služimo samo za potkusuravanje. Koliko bi saopštenja bilo još sinoć da se ovo desilo na nekoj utakmici drugih klubova?", poručili su iz Napretka.

Snimak koji su Kruševljani koristili je preuzet sa prenosa utakmice na televiziji "Arena sport", pa se čuje i komentator koji je poručio da će gol najverovatnije biti poništen zbog ofsajd pozicije.

