Trener fudbalera Mančester sitija Pep Gvardiola rekao je, uprkos eliminaciji u osmini finala Lige šampiona od Real Madrida, da je budućnost njegovog tima svetla.

"Svi žele da me otpuste. Jednog dana ću doći ovde i reći 'zbogom, momci'. Budućnost će biti svetla i sledeće sezone ćemo se vratiti", rekao je Gvardiola.

Siti je sinoć na svom terenu izgubio od Real Madrida sa 1:2, u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona, tako da je eliminisan ukupnim rezultatom 1:5.

Ključni trenutak na utakmici viđen je u 17. minutu, kada je udarac Vinisijusa Žuniora na gol liniji rukom blokirao kapiten Mančester sitija Bernardo Silva.

U prvom trenutku odluka linijskog sudije bila je da se Vinisijus na početku akcije našao u ofsajdu, ali je posle provere odluka poništena, a Silva je zbog igranja rukom dobio direktan crveni karton, dok je Real Madridu dosuđen penal. Loptu je na "belu tačku" postavio Vinisijus Žunior i doveo Real u vođstvo u 22. minutu.

"Teško je kada gubite (ukupno) 4:0 i igrate sa deset igrača protiv 11, ali mi smo dali sve od sebe", rekao je Gvardiola.

Posle ove eliminacije, pitanje je koliko će šansi Gvardiola još imati da osvoji najveći trofej evropskog fudbala, sa samo još jednom preostalom sezonom ugovora i sve većim spekulacijama da bi mogao da napusti Siti na kraju ove sezone.

Ovo je bio četvrti put za pet godina da je Real eliminisao Siti iz Lige šampiona. Jedini izuzetak u tom period je 2023. godina kada je Siti osvojio svoj prvi i jedini trofej u Ligi šampiona.

S obzirom na Sitijevu dominaciju u Engleskoj i milijarde dolara potrošene na formiranje jednog od najskupljih timova u istoriji, jedna Liga šampiona za deset godina pod Gvardiolom može delovati kao neuspeh.

Da nije bilo Reala, priča Sitija i Gvardiole bi možda bila drugačija. ; "Trebalo je da osvojim šest Liga šampiona", rekao je Gvardiola kada su ga pitali o njegovom učinku. On je tri puta podizao trofej Lige šampiona, dva puta sa Barselonom.

Mančester siti u Premijer ligi zaostaje devet bodova za vodećim Arsenalom, osam utakmica pre kraja sezone. Situacija bi mogla malo da se popravi za Siti i Gvardiolu već u nedelju kada će upravo protiv Arsenala igrati finale Liga kupa.

"Kada se probudimo u ponedeljak nadam se da će biti sunčan dan. Izazvaćemo najbolji tim u Evropi trenutno. Pokušaćeo da pobedimo dobrom igrom", rekao je Gvardiola.

Siti čeka puno posla u narednom periodu, pošto će. aprila, posle reprezentativne pause, dočekati Liverpul u četvrtfinalu FA kupa, a odmah potom taj tim očekuju ligaške protiv Čelsija i Arsenala.