Predrag Mijatović i Rasim Ljajić u Ivanjici, na utakmici između Javora i Partizana

FK Partizan pokušava da skupi novac kako bi prošao UEFA monitoring 31. marta, a to bi mogao da bude problematičan posao za rukovodice ekipe iz Humske.

Podsetimo, u razgovoru za Kurir, predsednik kluba Rasim Ljajić je otkrio da Partizan mora da pronađe 2,9 miliona evra, ili oko 2,2 miliona evra, ukoliko neke obaveze uspe da prolongira uz određene sporazume i dogovore,

JSD Partizan se oglasio, a saopštenje prenosimo u celosti:

"Povodom navoda o navodnim opstrukcijama od strane JSD Partizan, dužni smo da jasno istaknemo sledeće:

Rukovodstvo FK Partizan, nažalost, seti se postojanja JSD Partizan gotovo isključivo uoči monitoringa, i to iz godine u godinu. Podsećamo da smo prošle godine, usled dugovanja FK Partizan u iznosu od oko 20 miliona evra, bili prinuđeni da stavimo hipoteku na stadion kako bismo pomogli naš klub da prodje monitoring. Danas se ponovo suočavamo sa određenom situacijom.

Takođe, ističemo da se predstavnici FK Partizan nisu udostojili da prisustvuju Skupštini JSD Partizan i iznesu svoje stavove i planove, ali istovremeno očekuju podršku koja bi mogla dovesti u pitanje imovinu celog društva.

Odluka Skupštine JSD Partizan doneta je jednoglasno i jasno – mora se prestati sa daljim zaduživanjem i praksom guranja problema pod tepih. Odgovornost rukovodstva FK Partizan je da u prioritete stavi izmirivanje osnovnih obaveza, uključujući režijske troškove koje sam klub generiše.

Verujemo da će rukovodstvo FK Partizan pronaći održivo i realno rešenje za svoje probleme, u interesu stabilnosti kluba i zadovoljstva naših navijača, koji zaslužuju dobre sportske rezultate i odgovorno upravljanje", navedeno je u saopštenju.

