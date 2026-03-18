Filip Stojilković, švajcarski fudbaler srpskog porekla, dao je neodmerenu izjavu kojom je uvredio zemlju svojih roditelja i predaka.

Do pre samo nekoliko meseci Filip Stojilković igrao je fudbal u Srbiji, u dresu OFK Beograda, gde je rehabilitovao svoju karijeru.

Filip Stojilković u dresu Pize protiv Sasuola u Seriji A Foto: Gabriele Masotti/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Vratio se u život u Srbiji

Zahvaljujući odličnim partijama za OFK Beograd Filip Stojilković (26), čak se i Crvena zvezda raspitivala za njega. Na kraju, prošlog leta ostvario je ipak unosan transfer u poljsku Krakoviju, gde je nastavio golgeterski niz. Kao nagrada, stigao je angažman u Seriji A, pošto je ove zime potpisao za Pizu. Tu se i nije pokazao, jer još nije postigao gol, a Piza je izgleda na putu za Seriju B.

Filip Stojilković u Pizi je ugostio novinarsku ekipu portala "20 minuten" gde je pričao o svojoj karijeri, ali i budućnosti. Na pitanje novinara, pošto ima srpski i švajcarski pasoš, i u teoriji može da bira između te dve reprezentacije. U slučaju da se desi poziv, Stojilković ne bi imao dilemu.



- Ako bih mogao da biram između te dve ponude, voleo bih da igram za Švajcarsku. Imamo najlepšu zemlju na svetu - rekao je Filip Stojilković za "20 minuten".

Filip Stojilković fudbaleri iz Švajcarske srpskog porekla Foto: Printskrin

Jeste 100 odsto Srbin, ali...

Valja podsetiti i na Stojilkovićevu izjavu iz 2023. godine za "Dojče vele", kada je kazao:

- Moji roditelji su iz Srbije. Ja sam rođen u Švajcarskoj. Familiju imam u Srbiji i Cirihu. Ja sam i Srbin i Švajcarac. Ne mogu da kažem da sam 100 odsto Srbin, iako jesam, jer imam nešto i švajcarsko koja mi je sve dala.

Kriza identiteta

Činjenica je da je Filip Stojilković rođen u Švajcarskoj, da je odrastao u Cirihu, gde je prošao sve mlađe selekcije istoimenog kluba. Kao druga generacija Srbija u inostranstvu, jasno je da nema osećaj za zemlju svojih roditelja i predaka. Opet, stvar kućnog vaspitanja nalaže da se sa poštovanjem odnosi prema Srbiji, zemlji iz koje potiče, jer svakako nosi srpsko prezime.

Filip Stojilković pokazivao je veliki talenat, pa je još kao junior otišao u Nemačku u Hofenhajm. Tamo nije uspeo da se izbori za mesto u ekipi, pa se vratio u Švajcarsku, gde je igrao za nižerazredni Vil, zatim Sion i Arau.

Filip Stojilković u dresu Pize protiv Fjorentine u Seriji A Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nije uspeo u Nemačkoj

Posle toga opet se otisnuo u Nemačku, u Darmštat, međutim ponovo nije uspeo. Usledila je pozajmica Kajzerslauternu, pa dolazak u Srbiju, gde je u OFK Beogradu odigrao prolećni deo sezone.

Baš zahvaljujući činjenici da je u Srbiji rehabilitovao karijeru i tako se vratio na veliku scenu, Filip Stojilković bi trebalo da pokaže mnogo više poštovanja prema zemlji svojih predaka.

Filip Ugrinić reprezentativac Švajcarske srpskog porekla Foto: Gonzales Photo/Frederikke Jensen / imago sportfotodienst / Profimedia

Neko je Lazar, a neko Ugrinić

Da podsetimo, bivši selektor srpske fudbalske reprezentacije Dragan Stojković i nekadašnji direktor A tima Stevan Stojanović bili su prilično ažurni kada su u pitanju igrači srpskih korena rođeni u inostranstvu. Bilo je uspeha kao sa Lazarom Smaradžićem, ali i neuspeha sa Aleksandrom Pavlovićem.

Što se tiče Švajcarske, Stojković i Stojanović su pričali sa Filipom Ugrinićem, ali je on na kraju izabrao Švajcarsku. od 2023. odigrao je samo četiri utakmice, poslednju protiv Španije u novembru 2024. I uvek je ulazio sa klupe. I on je "prodavao sličnu priču" novinarima kao i Filip Stojilković, gledajući u dva pravca, ali uvek malo više u smeru Švajcarske. I Darijan Maleš bio je na radaru FSS, ali je stalno odbijao konkretne pregovore pravdajući ih sekundarnim problemima. Na tome je i ostalo.

Kurir sport/20 Minuten