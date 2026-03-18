Podsetimo, Mane je bio jedan od najzaslužnijih za to što je utakmica nastavljena nakon prekida koji je nastao kada se reprezentacija Senegala povukla sa terena u finalu Kupa afričkih nacija protiv Maroka.

Selektor Senegala Pape Tijao je insistirao na odlasku u svlačionicu i igrači su ga poslušali, ali je Mane od saigrača tražio da se vrate na teren i nastave utakmicu što su oni i učinili.

Brahim Dijaz je loše izveo penal, a u produžecima je Senegal stigao do gola, kasnije i do pobede.

Međutim, dva meseca kasnije je doneta odluka da se poništi rezultat finala, oduzme titula Senegalu i dodeli Maroku koji je zvanično pobedio službenim rezultatom 3:0.

"Ovo je stvarno prešlo svaku meru. Ovo nije fudbal za koji se borimo, niti Afrika u koju vjrujemo", rekao je Mane koji je sa kapitenskom trakom podigao pehar nakon finala.

Pomenuo je potom problem sa korupcijom:

"Previše je korupcije u našem fudbalu i to guši strast miliona navijača širom kontinenta. Igrači daju sve od sebe na terenu, ali odluke van njega odlučuju o utakmicama i trofejima".

Nastavio je u istom tonu nekadašnji fudbaler Liverpula i Bajerna.