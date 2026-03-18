PODIGAO PEHAR, PA DVA MESECA KASNIJE NJEGOVOJ ZEMLJI ODUZELI TITULU! Oglasio se Sadio Mane, besniji nego ikad: Previše je korupcije...
Podsetimo, Mane je bio jedan od najzaslužnijih za to što je utakmica nastavljena nakon prekida koji je nastao kada se reprezentacija Senegala povukla sa terena u finalu Kupa afričkih nacija protiv Maroka.
Selektor Senegala Pape Tijao je insistirao na odlasku u svlačionicu i igrači su ga poslušali, ali je Mane od saigrača tražio da se vrate na teren i nastave utakmicu što su oni i učinili.
Brahim Dijaz je loše izveo penal, a u produžecima je Senegal stigao do gola, kasnije i do pobede.
Međutim, dva meseca kasnije je doneta odluka da se poništi rezultat finala, oduzme titula Senegalu i dodeli Maroku koji je zvanično pobedio službenim rezultatom 3:0.
"Ovo je stvarno prešlo svaku meru. Ovo nije fudbal za koji se borimo, niti Afrika u koju vjrujemo", rekao je Mane koji je sa kapitenskom trakom podigao pehar nakon finala.
Pomenuo je potom problem sa korupcijom:
"Previše je korupcije u našem fudbalu i to guši strast miliona navijača širom kontinenta. Igrači daju sve od sebe na terenu, ali odluke van njega odlučuju o utakmicama i trofejima".
Nastavio je u istom tonu nekadašnji fudbaler Liverpula i Bajerna.
"Duboko sam razočaran, ne samo zbog Senegala, već zbog afričkog fudbala u celini. Zaslužujemo bolje. Navijači zaslužuju poštenje, transparentnost i poštovanje", poručio je Sadio Mane.