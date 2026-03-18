FK Crvena zvezda godinama unazad dominira na domaćoj sceni, a odlične rezultate pruža i u Evropi.

Klub je stao na stabilne noge, a sada su se sa Marakane oglasili saopštenjem u kom su otkrili koliki je profit Zvezda imala u 2025. godini.

Prihod kluba bio je 102 miliona evra i to raspoređen na sledeće načine:

68.000.000 od transfera igrača

20.000.000 prihod od UEFA bonusa

10.000.000 prihod od sponzorstava

4.000.000 prihod od ulaznica

Za rashod je navedena cifra od 91.000.000 evra, a kada se prihod i rashod oduzmu, dolazi se do profita od 11.000.000.

- Fudbalski klub Crvena zvezda je u 2025. godini ostvario značajan ukupan prihod, pri čemu je najveći deo sredstava ostvaren od transfera igrača. Pored toga, klub je prihodovao i od UEFA bonusa, sponzorskih ugovora, kao i od prodaje ulaznica. Nakon pokrivanja svih troškova poslovanja, godina je završena u plusu, što potvrđuje stabilno i odgovorno finansijsko poslovanje kluba - stoji u saopštenju Crvene zvezde.

