Podsetimo, prema rečima predsednika kluba Rasima Ljajića, crno-beli do 31. marta moraju da pronađu 2,2 miliona evra kako bi prošli monitoring

"Postoje opstrukcije, spoljašnje i unutrašnje, da Partizan ne prođe monitoring. Otkako smo u klubu ovo je definitivno najteži period, ali ćemo kao Uprava učiniti sve što je u našoj moći da još jednom uspešno završimo sve poslove pre kontrole UEFA. Isto tako, vrlo brzo ćemo izaći u javnosti sa informacijama o konkretnim ljudima i njihovim delima, šta su sve radili da FK Partizan ne prođe monitoring", rekao je Danko Lazović za "Mozzart sport".

Ekipa iz Humske je naišla na problem i nerazumevanje bivših igrača i trenera, dok u isto vreme inostrani klubovi traže novac koji im pripada na ime obeštećenja za igrače i transfere koji su se desili u prethodnom period, navodi "Mozzart sport" i dodaje da je JSD Partizan odbio da potpiše formalno-pravni akt koji bi mogao da pomogne rešavanju problema fudbalskog kluba.

Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs

Takođe podsećamo da je JSD Partizan izdalo saopštenje zbog aktuelne situacije.

Lazović je poručio da se ovako nešto nije dogodilo otkako je, zajedno sa ostalim članovima aktuelne uprave, stigao u Partizan.

"Zato i kažem da su u novonastalim okolnostima opstrukcije očigledne. Unutrašnje i spoljašnje. Za skoro dve godine koliko smo ovde nisam doživeo ovakve opstrukcije. Bilo je teških trenutaka, ali ovo što se dešava je baš očigledno. Teško je, međutim, učinićemo sve da prebrodimo situaciju i prođemo monitoring".

Partizan bi mogao da ostane bez Evrope u narednoj sezoni.

"Pričam u lično ime, prvi put imam unutrašnji strah da se sve radi kako Partizan ne bi prošao monitoring", rekao je Danko Lazović.

Kurir sport/Mozzart sport

