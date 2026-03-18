"SVE RADE DA PARTIZAN NE PROĐE UEFA MONITORING!" Danko Lazović otkrio probleme crno-belih: Reći ćemo ko i šta su sve radili protiv kluba!
Podsetimo, prema rečima predsednika kluba Rasima Ljajića, crno-beli do 31. marta moraju da pronađu 2,2 miliona evra kako bi prošli monitoring
"Postoje opstrukcije, spoljašnje i unutrašnje, da Partizan ne prođe monitoring. Otkako smo u klubu ovo je definitivno najteži period, ali ćemo kao Uprava učiniti sve što je u našoj moći da još jednom uspešno završimo sve poslove pre kontrole UEFA. Isto tako, vrlo brzo ćemo izaći u javnosti sa informacijama o konkretnim ljudima i njihovim delima, šta su sve radili da FK Partizan ne prođe monitoring", rekao je Danko Lazović za "Mozzart sport".
Ekipa iz Humske je naišla na problem i nerazumevanje bivših igrača i trenera, dok u isto vreme inostrani klubovi traže novac koji im pripada na ime obeštećenja za igrače i transfere koji su se desili u prethodnom period, navodi "Mozzart sport" i dodaje da je JSD Partizan odbio da potpiše formalno-pravni akt koji bi mogao da pomogne rešavanju problema fudbalskog kluba.
Takođe podsećamo da je JSD Partizan izdalo saopštenje zbog aktuelne situacije.
Lazović je poručio da se ovako nešto nije dogodilo otkako je, zajedno sa ostalim članovima aktuelne uprave, stigao u Partizan.
"Zato i kažem da su u novonastalim okolnostima opstrukcije očigledne. Unutrašnje i spoljašnje. Za skoro dve godine koliko smo ovde nisam doživeo ovakve opstrukcije. Bilo je teških trenutaka, ali ovo što se dešava je baš očigledno. Teško je, međutim, učinićemo sve da prebrodimo situaciju i prođemo monitoring".
Partizan bi mogao da ostane bez Evrope u narednoj sezoni.
"Pričam u lično ime, prvi put imam unutrašnji strah da se sve radi kako Partizan ne bi prošao monitoring", rekao je Danko Lazović.
Kurir sport/Mozzart sport
