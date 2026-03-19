Real Madrid je u revanšu osmine finala kao gost pobedio Mančester siti rezultatom 2:1 i, nakon prve utakmice koja je završena pobedom na domaćem terenu rezultatom 3:0, obezbedio plasman u naredno kolo.

Arbeloa, koji je preuzeo ekipu nakon što je smenjen Ćabi Alonso, istakao je da je Mančester siti savladan praktično bez uticaja Kilijana Mbapea koji je propustio prvu utakmicu zbog povrede, dok je u drugoj ušau u igru u 69. minutu.

"Nije lako pobediti na način na koji smo mi to uspeli, pogotovo jer je malo ko mislio da ćemo da pobedimo na obe utakmice i to praktično bez Kilijana Mbapea. Ako želite, napisaću knjigu o tome, ali znam da imam još mnogo toga da naučim, iako sam prethodnih meseci naporno radio. Ipak, moramo da nastavimo u tom pravcu, jer ako izgubimo odmah će svi ponovo da sumnjaju u nas", rekao je Arbeloa posle utakmice i dodao:

"Ne usuđujem se da kažem da sam pobedio trenera kao što je Pep Gvardiola - zasluga pripada igračima. Pre samo nekoliko meseci ne bih se ni nadao ovome. Pep mi je na kraju čestitao i poželeo sreću u nedeljnom duelu sa Atletikom".

Real Madrid će u četvrtfinalu igrati najverovatnije protiv Bajerna koji je u prvoj utakmici u gostima pobedio Atalantu rezultatom 6:1.

