Ovo su preneli britanski mediji.

Čelsi je kažnjen sa 10 miliona funti i dobio je uslovnu zabranu transfera, nakon što je priznao da je u periodu od 2011. do 2018. godine isplatio 47,5 miliona funti neotkrivenih sredstava neregistrovanim agentima i trećim stranama.

Iako je reč o najvećoj novčanoj kazni u istoriji Premijer lige, klub je izbegao sportske sankcije poput oduzimanja bodova.

"Mislim da je ovo najteži prekršaj u Premijer ligi u poslednje vreme", rekao je Parslou u jednom podkastu.

On je dodao da će "ogromna većina ljudi u fudbalu ovu odluku smatrati izuzetno blagom i povoljnom po Čelsi", prenosi "BBC".

"Nivo olakšavajućih okolnosti koji je ovde primenjen je previše velikodušan i, po mom mišljenju, veoma neusklađen sa prethodnim regulatornim slučajevima i kaznama", naveo je on.

Parslou, koji je ranije bio i izvršni direktor Aston Vile, kao i generalni direktor Liverpula, istakao je da tokom svoje karijere nije nailazio na dokaze o sličnim isplatama povezanim sa transferima.

On je bio zadužen za komercijalne aktivnosti u Čelsiju između 2014. i 2017. godine, ali je naglasio da "nije imao nikakve veze sa sportskim sektorom", dodajući da je bio "šokiran razmerama aktivnosti" koje su otkrivene.

