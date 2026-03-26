Život Elif Kararslan, mlade i ambiciozne turske fudbalske sutkinje, okrenuo se naglavačke u oktobru 2024. godine.

U javnost je tada procurila eksplicitni video snimak koja je navodno prikazivao nju u intimnom odnosu sa 61-godišnjim Orhanom Erdemirom, bivšim FIFA sudijom i uglednim kontrolorom FS Turske.

Elif Karaarslan na stadionu Bešiktaša Foto: Printskrin/Instagram

FS Turske sve presekao

Skandal je bio trenutan i razoran, ne samo zbog prirode snimke, već i zbog ogromne razlike u godinama dvoje aktera. Usledio je hitan disciplinski postupak, pa je Erdemir sklonjen sa odgovorne pozicije, jer je mogao da direktno utiče na delegiranje Elif Kararslan na utakmice, što je otvorilo brojna pitanja o sukobu interesa i zloupotrebi položaja.



Reakcija FS Turske bila je brza i nemilosrdna. Oboje su suspendovani. Elif Kararslan kažnjena je sa 90, a Orhan Erdemir sa 45 dana zabrane obavljanja dužnosti. Potom je disciplinska komisija FS Turske donela konačnu odluku koja je šokirala sportsku javnost u toj zemlji - oboje su doživotno izbačeni iz fudbala, čime su njihove karijere zapečaćene.

Medijska oluja

Usred medijske oluje u državi kakva je Turska, Kararslanova se nije uplašila, niti je poklekla. Odlučno je izašla u javnost i odbacila sve optužbe, tvrdeći da je snimak koja kruži društvenim mrežama vešta montaža, stvorena pomoću veštačke inteligencije, sa samo jednim ciljem da uništi njen ugled.

Angažovala je Turkinja advokatski tim koji je izdao saopštenje u kojem se navodi da je video izuzetno lošeg kvaliteta, da se "jasno vidi da slika nije čista i da je ceo video obrađen u računaru". Sama Elif oglasila se emotivnom, ali borbenom porukom na društvenim mrežama.



- Plakanje, vrištanje i tuga nisu moji načini nošenja s ovim problemom. To nisam ja. Ispred mene je dug pravni put, ali savladaću ga na najjači mogući način. Braniću svoj cilj do kraja. Ja sam samo jedna od mnogih kojima se nanosi šteta, nadam se da sam i poslednja - napisala je Elif.

Elif Karaarslan u sudijskoj opremi Foto: Printskrin/Instagram

Iskoristila trenutak

Skandal je njenu popularnost vinuo u nebesa. Pre "slučaja" bila je poznata na Instagramu, zbog svog posla, ali i kako turski mediji pisali "upečatljivog izgleda". nakon što je priča eksplodirala, broj njenih pratilaca porastao je na više od pola miliona.



Posle svega, kako pišu turski mediji Kararslanova se posvetila društvenim mrežama i postala infuenserka. Toliko dobro se snašla u toj ulozi, da ostvaruje velike prihode, a navodno putem pretplata i ekskluzivnog sadržaja mesečno zarađuje oko 55.000 evra, na godišnjem nivou 660.000 evra.

1/12 Vidi galeriju Elif Kararslar Foto: Printskrin/Instagram

Magistratura, pa poruka

U februaru 2025. godine, usred, kako je sama rekla, "najteže i najbolnije dve godine života", na društvenim mrežama je s ponosom objavila jednu fotografiju.

Magistrirala je iz sportskog menadžmenta na prestižnom univerzitetu "Marmara", i to sa sjajnim prosekom 3.90, dok je maksimum 4.00. Ta njena objava nije bila samo vest o akademskom uspehu, već i snažna poruka svima koji su je pratili.