Slušaj vest

Predsednik Fifa Đani Infantino objavio je da je predstavljena pesma "Lighter", koju izvode Karin Leon i Dželi Rol. Numera kombinuje kantri i hip-hop elemente, odstupajući od očekivanog regionalnog meksičkog zvuka po kome je Leon poznat, prenosi španska Marka.

Takav muzički pravac iznenadio je deo publike, ali i podstakao radoznalost o tome da li će ceo album pratiti sličan koncept koji spaja različite žanrove i kulture.

Fifa je najavila da će kompletan album biti objavljen 20. marta, kada će biti otkriveni i ostali izvođači. Među imenima o kojima se spekuliše nalaze se Šakira i Bed Bani, ali njihovo učešće za sada nije potvrđeno.

Za razliku od prethodnih turnira, organizatori još nisu predstavili jednu zvaničnu himnu, što otvara mogućnost da ovog puta više pesama bude korišćeno za različite utakmice i lokacije, u skladu sa željom da se prikaže kulturna raznolikost domaćina - Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.

Svetsko prvenstvo počeće 11. juna u Meksiko Sitiju, dok je finale zakazano za 19. jul u Nju Džersiju, a očekuje se da će, pored sportskog spektakla, značajnu ulogu imati i muzika koja će pratiti turnir.

(Beta)