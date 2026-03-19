Veljko Paunović bi trebalo uskoro da saopšti spisak fudbalera reprezentacije Srbije za prijateljske utakmice protiv Španije (27. marta) u Viljarealu i Saudijske Arabije (31. mart) u Bačkoj Topoli.

Najveći problem Veljko Paunović ima sa napadačima. Naime, Dušan Vlahović je povređen i bez utakmica od novembra prošle godine, tako da je izvesno da centarfor Juventusa neće moći da igra naredne dve utakmice.

Veljko Paunović selektor srpske fudbalske reprezentacije

Upitni Vlahović i Mitrović

Aleksandar Mitrović se oporavio od povrede mišića, počeo je da igra u Kataru za Al Rajan i postiže golove. Međutim, rat na Bliskom istoku i teška situacija u Kataru sprečavaju njegov dolazak u Beograd.

Naime, aerodrom u Dohi je zatvoren za letove posle napada Izraela i SAD na Iran, tako da će Mitrović teško napustiti ovu arapsku zemlju. Postoje alternativni pravci, da se kopnom prebaci do neke okolne zemlje, a onda pronađe mogućnost dolaska u Srbiju, međutim to zahteva ozbiljnu avanturu.

Mlade snage bez minuta

Mladi Jovan Milošević koji je dobio poverenje Veljka Paunovića takođe je povređen, jer su mu stradala leđa. Sa tom povredom kuburio je i dok je igrao za Partizan, dok sada u Verderu zbog bolova nije u mogućnosti da trenira punim intenzitetom.

Petar Ratkov je bez minuta u Laciju i u potpunosti van forme, pa je pitanje da li će dobiti poziv. Andrej Ilić iz Union Berlina je zdrav, ali je ranije imao problema sa povredom glave.

Igraće Luka, nije muka

Kada se sve sagleda, Srbija ostaje na Luki Joviću, koji je u dobroj formi u redovima grčkog kluba AEK. Redovno igra, daje golove i asistira, tako da će Veljko Paunović morati da se osloni na nekadašnjeg Zvezdinog napadača. Tu je i uvek pouzdani Aleksandar Katai, ako bude dobio poziv.



Koga bi od srpskih napadača mogao još da pozove Veljko Paunović? Mihailo Ivanović pre svih, jer odlično igra za Milvol u Čempionšipu. Pažnju svakako zaslužuje i Nikola Štulić u Lečeu, kao i Dejan Joveljić iz Kanzas sitija. A, možda Veljko Paunović i iznenadi?!