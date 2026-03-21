Dvostruki život Kvinsija Promesa je zasenio njegovu fudbalsku karijeru koja je mogla da bude i bolja.

Najnovije informacije govore da je Promes tokom ročišta 17. marta preko svojih advokata priznao da je 2020. godine nožem ranio svog rođaka.

Podsetimo, Holanđanin je osuđen na zatvorsku kaznu u dva različita slučaja.

Slučaj sa rođakom se dogodio tokom porodičnog okupljanja. Kako tvrdi fudbaler, njegov rođak je ukrao nakit od tetke koja ga je odgajala u detinjstvu.

Došlo je do svađe i sukoba, a rođak je predložio da izađu napolje gde je izbila tuča.

"U toj gužvi i pod jakim emocijama, moj klijent je u zabuni jednom zadao ubod preklopnim nožem", poručio je advokat i kasnije saopštio sledeće:

Zbog sukoba sa rođakom Promes je osuđen na godinu i po dana zatvora.

Drugi slučaj je kompleksniji i znatno ozbiljniji. Radi se o trgovini drogom i Kvinsijevoj umešanosti u rad kriminalne grupe. Konkreno, radi se o švercu 1,5 tone kokaina.

Nekadašnji fudbaler Ajaksa, gde je igrao sa Dušanom Tadićem, osuđen je na 6,5 godina zatvora.

Na obe presude su uložene žalbe.

"Saslušanje je prošlo uspešno. Sud je dozvolio dodatnu istragu optužbi protiv Kvinsija u oba slučaja, kao što smo i tražili", rekao je Knops.



Ko je Kvinsi Promes?

Kvinsi Promes je milioner, bivši reprezentativac koji je igrao i u Ligi šampiona i koji i danas trese mreže. Pre nekoliko godina, otkrivena je njegova mračna strana.

Promes je živeo dvostruki život i pored svih uspeha na fudbalskom terenu i gomile novca koju je zaradio tokom karijere, bio je umešan u poslove narko kartela.

Ali krenimo od samog početka...

Kvinsi Promes je rođen 4. januara 1992. godine u Amsterdamu. Otac mu je bio fudbaler u Surinamu, a majka domaćica. Fudbalom je krenuo da se bavi u mladom timu Ajaksa sa 11 godina dok je sa 17 stigao u mladi tim Tventea, gde se probio do prvog tima.

Prošao je kroz mlađe selekcije reprezentacije Holandije za koje je nastupao sa velikim uspehom, a 2014. godine napravio je veliki korak napred.

U trenutku kada je imao 22 godine debitovao je za A selekciju nacionalnog tima na prijateljskoj utakmici protiv Francuske uoči Svetskog prvenstva u Brazilu. Nekoliko meseci kasnije, u transferu vrednom 11,5 miliona evra, prešao je u Spartak iz Moskve, najznačajniji klub u njegovoj karijeri.

Mladi milioner

Promes je za Spartak igrao četiri sezone sa velikim uspehom, a prema pojedinim podacima 2016. godine imao je godišnju zaradu u visini od 1.100.000 evra, dok je već naredne sezone imao tri puta veću sumu.

Postao je milioner i pre nego što je napunio 25 godina, a u karijeri je, samo zahvaljujući bogatim ugovorima u kluboivma za koje je igrao, zaradio preko 20 miliona evra.

Spartak je napustio 2018. godine nakon što je prethodno osvojio titulu prvaka Rusije 2017. godine kada je proglašen fudbalerom godine u toj državi, a naredne sezone radovao se peharu ruskog Superkupa. Sa klubom iz Moskve igrao je i u Ligi šampiona.

Narednu sezonu proveo je u Sevilji koja je za njegov transfer izdvojila 21 miliona evra, a već sledećeg leta Ajaks ga je platio 15,7 miliona evra.

Tada su krenule nevolje...

Nožem napao rođaka

U julu 2020. godine Promes, koji je igrao "pod komandom" Dušana Tadića, tadašnjeg kapitena Ajaksa, izbo je rođaka na porodičnom okupljanju u gradu Abkude, nakon rasprave o ukradenoj ogrlici.

Promes je imao 28 godina kada je došlo do incidenta. U javnost je sve stiglo krajem 2020, kada je fudbaler i uhapšen, a gotovo godinu dana kasnije, protiv njega je pokrenuta optužnica.

Promes je negirao optužbe i tvrdio je da nije bio na licu mesta u vreme incidenta, međutim, Sud je utvrdio da postoji dovoljno dokaza da ga proglasi krivim. Dve osobe su svedočile protiv Kvinsija, a navodno je kao dokaz iskorišćen telefonski razgovor tokom kojeg je fudbaler poručio da rođaka želi da ubode u vrat.

Godinu i po dana nakon dolaska u Ajaks za koji je pružao odlične partije, Kvinsi Promes je u zimskom prelaznom roku "pobegao" iz zemlje, odnosno ostvario transfer u Spartak.

Holandiju je napustio u februaru 2021. pre nego što je počelo suđenje. Bio je to njegov plan da se skloni na "bezbedno".

Suđenje je održano bez njega, dok je on igrao u Rusiji i davao golove za Spartak. Ubrzo je osuđen na 18 meseci zatvora, ali pošto Holandija nema sporazum o izručenju sa Rusijom, u toj državi nije imao problem da normalno živi.

Radio sa narko kartelom

Sve to je bio samo početak šokantnih otkrića o Kvinsiju Promesu. Ono što je usledilo imalo je mnogo veći odjek u fudbalskoj javnosti.

Krajem januara 2022. godine u luci Antverpu (Belgija) pronađene su dve veće količine kokaina. U jednoj je bilo 650 kilograma, a u drugoj 720 kilograma.

Ukupno je pronađeno preko 1,3 tone kokaine sa uličnom vrednosti od neverovatnih 80 miliona dolara!

Kvinsi je neko vreme bio na radaru kriminalne istrage Amsterdamskog kriminalističkog odeljenja zbog bliske povezanosti i kontaktu sa poznatim kriminalcima.

U narednom periodu Amsterdamsko javno tužilaštvo ispitivalo je čitavu konekciju Promesa i tipova koji su dobro poznati policiji, ali i povezanosti sa zaplenjenim kokainom.

U maju 2023. godine, utvrđeno je da postoji dovoljno dokaza da Kvinsi Promes bude krivično gonjen zbog navodne umešanosti u trgovinu drogom.

Znalo se da bi zbog toga Kvinsi bio uhapšen u slučaju da je kročip u Evropu, ili bilo koju državu koja sa Holandijom ima sporazum o izručenju, pa je delovalo da neće dugo napustiti Rusiju.

Igrao u Rusiji

Promes nije mario za sve što se dešava, već je uredno svakodnevno odlazio na treninge, izlazio na terene širom Rusije i igrao odlično.

Za Spartak iz Moskve je igrao od februara 2021. do jula 2024. godine, a na 235 utakmica je postigao 114 golova uz 59 asistencija.

Ruski kup je osvojio 2022. godine i bio najbolji strelac tog takmičenja, a prošle sezone proglašen je najboljim fudbalerom Spartaka.

Potpisao je posle ugovor sa Junajtedom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali pre nego što je uhapšen nije zabeležio nijedan nastup.

Poslednju utakmicu u dresu reprezentacije odigrao je 27. juna 2021. godine. Bila je to utakmica protiv Češke na Evropskom prvenstvu.

