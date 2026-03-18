Kako se navodi, reprezentativke su doputovale u Tursku, a potom autobusom stigle do granice sa Iranom, gde su ih dočekali zvaničnici.

Dve igračice, Fateme Pasandide i Atefe Ramezanisade, odlučile su da ostanu u Australiji, gde treniraju sa klubom Brizbejn.

Ostale fudbalerke, koje su prvobitno zatražile azil nakon eliminacije sa Azijskog kupa, kasnije su promenile odluku i vratile se u domovinu.

Iranska selekcija doputovala je u Australiju neposredno pre početka sukoba koji je izbio 28. februara, a tokom turnira privukla je pažnju javnosti kada su pojedine igračice ćutale tokom intoniranja himne uoči prve utakmice. Taj potez deo javnosti protumačio je kao vid protesta, dok su drugi smatrali da je reč o izrazu žalosti.

Fudbalerke nisu javno objašnjavale svoj postupak, a u narednim mečevima su pevale himnu.

Nakon eliminacije sa turnira i uoči povratka u zemlju zahvaćenu sukobom, pojavili su se pozivi da vlasti Australije ponude azil reprezentativkama, uz zabrinutost za njihovu bezbednost koju su izrazile pojedine organizacije i američki predsednik Donald Tramp.

Prvi potpredsednik Irana Mohammad Reza Aref odbacio je takve tvrdnje, poručivši da država "dočekuje svoju decu raširenih ruku" i garantuje njihovu sigurnost.

(Beta)