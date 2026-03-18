Naime ekipi "SpVgg Haidhausen", koja je bila suvereni lider tamošnje "Kreisliga", oduzeto je čak 27 bodova, a razlog je potpuno neverovatan, čak i zastrašujući.

Ispostavilo se da je njihov najbolji napadač, čovek koji je postigao devet golova ove sezone, zapravo opasni kriminalac koji je godinama igrao pod lažnim identitetom!

Sve je isplivalo na površinu kada je policija sprovela akciju hapšenja 34-godišnjeg fudbalera. Prema navodima javnog tužilaštva, on se tereti za pokušaj ubistva i oružanu trgovinu drogom.

Prilikom hapšenja, situacija je bila na ivici krvoprolića. Osumnjičeni je automobilom krenuo direktno na policajce u pokušaju da ih pregazi, a zaustavljen je tek nakon što su organi reda ispalili nekoliko hitaca u njegovo vozilo.

Pretresom njegove kuće, istražitelji su ostali u šoku. Zaplenjeno je pet kilograma amfetamina, 50.000 evra u gotovini, više komada vatrenog oružja i nekoliko različitih pasoša.

Upravo su ti pasoši otkrili da je "zvezda" amaterskog kluba iz Minhena sve vreme koristila lažno ime kako bi sakrila svoju kriminalnu prošlost i trenutne aktivnosti.

Predsednik kluba, Đuzepe Šaldone, ne može da veruje šta se dogodilo. On ističe da ništa nije ukazivalo na to da u timu imaju "narko-bosa".

"Ovo je apsolutno ludilo. Čovek je bio potpuno neupadljiv, nije se razbacivao novcem. Čak smo i obeštećenje platili da bismo ga doveli" izjavio je Šaldone za nemačke medije.

Sportski sud u Bavarskoj bio je nemilosrdan. Pošto je igrač nastupao bez prava igranja (zbog lažnih podataka), svih deset utakmica u kojima je učestvovao registrovano je službenim rezultatom protiv njegovog kluba. To je rezultiralo oduzimanjem 27 bodova, čime je Haidhausen sa vrha tabele bačen u provaliju.

Dok se klub bori da se oporavi od ovog šoka, njihov doskorašnji golgeter se nalazi u pritvoru, gde čeka suđenje za teška krivična dela koja bi ga mogla poslati iza rešetaka na dugi niz godina.