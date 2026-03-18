Jedan od najvećih skandala u istoriji fudbala doneo je Maroku titulu prvaka Afrike dva meseca nakon što su izgubili finale Kupa afričkih nacija od Senegala.

Senegal - Maroko Kup afričkih nacija

Utakmicu pamtimo kao jednu od najburnijih sa puno kontroverzi i skandaloznih momenata, ali ovakav rasplet niko nije mogao ni da očekuje.

Vest da je Odbor za žalbe Afričke fudbalske konfederacije (CAF) doneo presudu da poništi pobedu Senegala i utakmicu registruje službenim rezultatom 3:0 za Maroko, inače domaćina takmičenja, odjeknula je širom sveta i izazvala opšte ogorčenje u Senegalu.

U zvaničnom saopštenju, vlasti Senegala ovu odluku nazvale su "presedanom izuzetne težine", navodeći da se zasniva na "očigledno pogrešnom tumačenju propisa, što je dovelo do grubo nezakonite i duboko nepravedne odluke"

- Ovo je lakrdija! Ova odluka nije zasnovana apsolutno ni na čemu. Nema pravni osnov. Nećemo odstupiti. Narod Senegala ne treba da sumnja, istina i pravo su na našoj strani - izjavio je Abdulaj Sejdu Sou, generalni sekretar FS Senegala.

Vlada Senegala pozvala je na "nezavisnu međunarodnu istragu" zbog "sumnje u korupciju" u vrhu afričkog fudbala, nakon što joj je oduzeta titula šampiona kontinenta i dodeljena Maroku.

"Senegal nedvosmisleno odbacuje ovaj neopravdani pokušaj oduzimanja titule", poručeno je iz vlade.

Obrazloženje

Odbor za žalbe Afričke fudbalske konfederacije (CAF) doneo je dramatičnu presudu 17. marta 2026. godine, kojom je potpuno preokrenut epilog finala AFCON-a odigranog u Rabatu.

Time je poništena ranija odluka Disciplinskog odbora, prema kojoj je Senegal bio pobednik rezultatom 1:0.

U obrazloženju odluke navodi se da je žalba Fudbalskog saveza Maroka usvojena, kao i da je utvrđeno da je ponašanje reprezentacije Senegala tokom finala prekršilo ključne odredbe pravilnika takmičenja.

Ključni momenat presude leži u primeni člana 84 Pravilnika AFCON-a, prema kojem se utakmica registruje službenim rezultatom u korist protivnika u slučaju ozbiljnih prekršaja. Upravo na osnovu toga, Senegal je proglašen poraženim, a Maroko novim prvakom Afrike.

Ova odluka predstavlja jedan od najvećih presedana u istoriji kontinentalnog fudbala.