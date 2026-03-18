Slušaj vest

Advokati su potvrdili da je Promes naneo fizičke povrede oštećenom, što predstavlja značajan zaokret u odnosu na ranija negiranja. Promes je tokom ročišta u utorak prvi put javno priznao svoju ulogu u incidentu koji se dogodio pre pet godina.

1/10 Vidi galeriju Kvinsi Promes Foto: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia, Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia, Pavel Bednyakov / Sputnik / Profimedia

Branilac Kari Knops iznela je detalje događaja, navodeći da je sukob izbio zbog navodne krađe porodičnog nakita. Promes je potom ušao u raspravu sa muškarcem za kog tvrdi da mu nije rođak, uprkos ranijim izveštajima, a svađa je prerasla u fizički obračun ispred objekta.

Odbrana je potvrdila i da je u incidentu korišćen nož, uz tvrdnju da je fudbaler sada "po prvi put potpuno iskren", priznavši da je povredio protivnika malim sečivom.

Pre pravnih problema, Promes je imao veoma uspešnu karijeru. Prošao je omladinske kategorije, a afirmaciju stekao u Tventeu, nakon čega je ostvario velike transfere širom Evrope.

Igrao je za Spartak iz Moskve, potom prešao u Sevilju za oko 21 milion evra, da bi se 2019. vratio u Ajaks u transferu vrednom 15,7 miliona.

Za reprezentaciju Holandije upisao je 50 nastupa u periodu od 2014. do 2021. godine i bio deo tima koji je stigao do finala Lige nacija 2019.