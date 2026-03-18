ENFILD EKSPLODIRAO - LIVERPUL VODI: Totenhem poveo protiv Atletika
U večernjem terminu na programu su preostala tri meča osmine finala Lige šampiona.
Sastaju se:
Liverpul - Galatasaraj (0:1)
Totenhem - Atletiko Madrid (2:5)
Bajern - Atalanta ( 6:1)
Liverpul - Galatasaraj 1:0
Soboslaj dovodi Liverpul u vođstvo kojim je anulirao prednost Galatasaraja iz Istanbula. Igrao se 25. minut.
Totenhem - Atletiko Madrid
Totenhem: Vikario, Poro, Romero, Dragušin, Van de Ven, Spens, Sar, Grej, Ćavi Simons, Tel i Kolo Muani.
Atletiko: Muso, Molina, Le Norman, Hancko, Ruđeri, Kardoso, Ljorente, Simeone, Lukman, Grizman i Hulijan Alvarez.
Bajern - Atalanta
Bajern: Ubrig, Stanišić, Kim, Ta, Bišof, Gorecka, Pavlović, Karl, Gereiro, Luis Dijaz i Kejn.
Atalanta: Sportijelo, Skalvini, Hijen, Kusunu, Ederson, Pašalić, Bernaskoni, Belanova, Sulemana, De Ketelare i Skamaka.
Liverpul - Galatasaraj
Liverpul: Alison, Frimpong, Konate, Van Dajk, Kerkez, Gravenbergh, Mekalister, Salah, Soboslaj, Virc i Ekitike.
Galatasaraj: Čakir, Boj, Singo, Bardakči, Jakobs, Lemina, Toreira, Sali, Gabrijel Sara, Jilmaz i Osimen.