21:32

Totenhem - Atletiko 1:0

Kolo Muani dovodi "pevce" u vođstvo. Totenhem juri -3 iz Madrida.

21:27

Bajern - Atalanta 1:0

Poveo je i Bajern. Kejn je strelac iz ponovljenog penala u 25. minutu.

21:25

Liverpul - Galatasaraj 1:0

Soboslaj dovodi Liverpul u vođstvo kojim je anulirao prednost Galatasaraja iz Istanbula. Igrao se 25. minut.

21:00

Počele su utakmice na sva tri stadiona

Krenuli su revanši u Liverpulu, Minhenu i Londonu.

20:45

Barselona u velikom stilu u četvrtfinalu

20:25

Totenhem - Atletiko Madrid

Totenhem: Vikario, Poro, Romero, Dragušin, Van de Ven, Spens, Sar, Grej, Ćavi Simons, Tel i Kolo Muani.

Atletiko: Muso, Molina, Le Norman, Hancko, Ruđeri, Kardoso, Ljorente, Simeone, Lukman, Grizman i Hulijan Alvarez.

20:23

Bajern - Atalanta

Bajern: Ubrig, Stanišić, Kim, Ta, Bišof, Gorecka, Pavlović, Karl, Gereiro, Luis Dijaz i Kejn.

Atalanta: Sportijelo, Skalvini, Hijen, Kusunu, Ederson, Pašalić, Bernaskoni, Belanova, Sulemana, De Ketelare i Skamaka.

20:22

Liverpul - Galatasaraj 

Liverpul: Alison, Frimpong, Konate, Van Dajk, Kerkez, Gravenbergh, Mekalister, Salah, Soboslaj, Virc i Ekitike.

Galatasaraj: Čakir, Boj, Singo, Bardakči, Jakobs, Lemina, Toreira, Sali, Gabrijel Sara, Jilmaz i Osimen.

18:55

Derbi večeri na Enfildu

Najzanimljiviji meč večeri igra se na "Enfild roudu" gde Liverpul protiv Galatasaraja juri minus od jednog gola iz Istanbula (0:1).