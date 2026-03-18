U prvoj utakmici Ferencvaroš je u Mađarskoj pobedio 2:0, pa je Braga ukupnim rezultatom 4:2 prošla u četvrtfinale.

Braga je povela golom koji je Rikardo Orta postigao u 11. minutu, a prednost je udvostručio Florijan Grilič u 15. minutu.

Treći gol za portugalsku ekipu postigao je Gabri Martines u 34. minutu, a konačan rezultat postavio je Orta, svojim drugim golom na utakmici u 53. minutu.

Braga će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika dvomeča Panatinaikosa i Betisa.

U prvoj utakmici grčka ekipa pobedila je 1:0, a revanš je na programu u četvrtak u Sevilji.

