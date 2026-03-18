Ni minulo 27. kolo Super lige Srbije nije moglo da prođe bez sudijskih grešaka koje su uticale na krajnji ishod.

Najdrastičniji primer dogodio se u Kruševcu, gde je Napredak oštećen u utakmici protiv OFK Beograda.

Tim iz Kruševca se odmah žalio na suđenje Jovana Šegrta, a analiza koju je objavio Fudbalski savez Srbije na svom sajtu, je potvrdila sumnje.

Napredak – OFK Beograd

Situacija broj 1: 20’

Sudijina odluka na terenu: pogodak

VAR: potvrdio odluku sudije

Objašnjenje: Napadač koji se nalazio u ofsajd položaju odigrava loptom, zatim odbrambeni igrač ima kontakt sa loptom, a u daljem nastavku akcije postignut je pogodak. Kontakt igrača odbrane s loptom se ne smatra punom kontrolom lopte i početkom nove akcije, stoga je postignuti pogodak trebalo poništiti zbog ofsajda. Ukoliko se to ne dogodi na terenu za igru, očekivana je VAR intervencija – faktička odluka, bez pregleda snimka, neophodna je komunikacija na relaciji sudija – VAR sudija, pošto se radi o ofsajdu – uticaju na igru.

Analizirane su i situacije na utakmicama u Novom Pazaru, Pančevu, Kragujevcu, Zaječaru...

Novi Pazar – Čukarički

Situacija broj 1: 36’

Sudijina odluka na terenu: direktan slobodan udarac bez disciplinske mere

VAR: preporučio OFR – pregled snimka

Sudijina odluka nakon OFR: crveni karton – ozbiljan prekršaj

Objašnjenje: Sudija je dosudio prekršaj, ali nije pokazao disciplinsku meru. Ispravno preporučen OFR, pošto igrač čini ozbiljan prekršaj, koji se kažnjava crvenim kartonom.

Železničar – Mladost

Situacija broj 1: 78’

Sudijina odluka na terenu: igra teče dalje

VAR: preporučio OFR – pregled snimka

Sudijina odluka nakon OFR: kazneni udarac

Objašnjenje: Igrač je, u vazdušnom duelu, ispružio ruku i odigrao loptom čime je svoje telo učinio većim. Ispravno preporučen pregled snimka.

Radnički 1923 – Vojvodina

Situacija broj 1: 23’

Sudijina odluka na terenu: direktan slobodan udarac i žuti karton

VAR: potvrdio odluku sudije

Objašnjenje: Igrač startuje na svog protivnika kramponima, otpozadi, čineći ozbiljan prekršaj koji se kažnjava crvenim kartonom. U ovakvim situacijama očekuje se VAR intervencija kako bi bila doneta ispravna disciplinska odluka.

IMT – Crvena zvezda

Situacija broj 1: 65’

Sudijina odluka na terenu: kazneni udarac

VAR: potvrdio odluku sudije

Objašnjenje: Odbrambeni igrač sapliće napadača u sopstvenom kaznenom prostoru. Ispravno dosuđen kazneni udarac.