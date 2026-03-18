NAPREDAK OŠTEĆEN PROTIV OFK BEOGRADA: FSS se oglasio povodom spornih situacija u 27. kolu Super lige Srbije! Pomenut i meč IMT - Crvena zvezda
Ni minulo 27. kolo Super lige Srbije nije moglo da prođe bez sudijskih grešaka koje su uticale na krajnji ishod.
Najdrastičniji primer dogodio se u Kruševcu, gde je Napredak oštećen u utakmici protiv OFK Beograda.
Tim iz Kruševca se odmah žalio na suđenje Jovana Šegrta, a analiza koju je objavio Fudbalski savez Srbije na svom sajtu, je potvrdila sumnje.
Napredak – OFK Beograd
Situacija broj 1: 20’
Sudijina odluka na terenu: pogodak
VAR: potvrdio odluku sudije
Objašnjenje: Napadač koji se nalazio u ofsajd položaju odigrava loptom, zatim odbrambeni igrač ima kontakt sa loptom, a u daljem nastavku akcije postignut je pogodak. Kontakt igrača odbrane s loptom se ne smatra punom kontrolom lopte i početkom nove akcije, stoga je postignuti pogodak trebalo poništiti zbog ofsajda. Ukoliko se to ne dogodi na terenu za igru, očekivana je VAR intervencija – faktička odluka, bez pregleda snimka, neophodna je komunikacija na relaciji sudija – VAR sudija, pošto se radi o ofsajdu – uticaju na igru.
Analizirane su i situacije na utakmicama u Novom Pazaru, Pančevu, Kragujevcu, Zaječaru...
Novi Pazar – Čukarički
Situacija broj 1: 36’
Sudijina odluka na terenu: direktan slobodan udarac bez disciplinske mere
VAR: preporučio OFR – pregled snimka
Sudijina odluka nakon OFR: crveni karton – ozbiljan prekršaj
Objašnjenje: Sudija je dosudio prekršaj, ali nije pokazao disciplinsku meru. Ispravno preporučen OFR, pošto igrač čini ozbiljan prekršaj, koji se kažnjava crvenim kartonom.
Železničar – Mladost
Situacija broj 1: 78’
Sudijina odluka na terenu: igra teče dalje
VAR: preporučio OFR – pregled snimka
Sudijina odluka nakon OFR: kazneni udarac
Objašnjenje: Igrač je, u vazdušnom duelu, ispružio ruku i odigrao loptom čime je svoje telo učinio većim. Ispravno preporučen pregled snimka.
Radnički 1923 – Vojvodina
Situacija broj 1: 23’
Sudijina odluka na terenu: direktan slobodan udarac i žuti karton
VAR: potvrdio odluku sudije
Objašnjenje: Igrač startuje na svog protivnika kramponima, otpozadi, čineći ozbiljan prekršaj koji se kažnjava crvenim kartonom. U ovakvim situacijama očekuje se VAR intervencija kako bi bila doneta ispravna disciplinska odluka.
IMT – Crvena zvezda
Situacija broj 1: 65’
Sudijina odluka na terenu: kazneni udarac
VAR: potvrdio odluku sudije
Objašnjenje: Odbrambeni igrač sapliće napadača u sopstvenom kaznenom prostoru. Ispravno dosuđen kazneni udarac.