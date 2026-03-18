Poznato je svih osam učesnika čevrtfinala Lige šampiona.
A SADA ONO PRAVO - ČEKA NAS ATOMSKI FUDBAL: Ovo su parovi četvrtfinala Lige šampiona!
Foto galerija Lige šampiona
Sportingu, Realu, PSŽ-u i Arsenalu pridružili su se Barselona, Liverpul, Bajern i Atletiko Madrid.
Poznati su svi četvrtfinalni parovi, a i kostur takmičenja sve do finala u Budimpešti 30. maja.
Sastaju se:
PSŽ - Liverpul
Real Madrid - Bajern
Atletiko Madrid - Barselona
Sporting - Arsenal
Pobednici prva i druga dva duela sastaće se u polufinalu.
Utakmice četvrtfinala Lige šampiona na programu su 7/8 i 14/15 aprila.
