Završene su sve revanš utakmice osmine finala Lige šampiona.

Sportingu, Realu, PSŽ-u i Arsenalu pridružili su se Barselona, Liverpul, Bajern i Atletiko Madrid.

Poznati su svi četvrtfinalni parovi, a i kostur takmičenja sve do finala u Budimpešti 30. maja.

Sastaju se:

PSŽ - Liverpul

Real Madrid - Bajern

Atletiko Madrid - Barselona

Sporting - Arsenal

Pobednici prva i druga dva duela sastaće se u polufinalu.

Utakmice četvrtfinala Lige šampiona na programu su 7/8 i 14/15 aprila.

