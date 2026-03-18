Američki 23-godišnji napadač potpisaće ugovor do 2031. godine, a transfer će biti vredan 28,5 miliona funti, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Fulam je u januaru poslao ponudu za Pepija, ali je holandski klub odlučio da ga zadrži do leta jer nije uspeo da nađe odgovarajuću zamenu.

Dogovor je sada završen, pa će Pepi u Fulam preći na leto, kada ističe ugovor napadaču Raulu Himenesu.

Očekuje se da će se Pepi priključiti novim saigračima posle Svetskog prvenstva, gde će najverovatnije igrati za selekciju SAD, koja zajedno sa Kanadom i Meksikom organizuje turnir, od 11. juna do 19. jula.

Pepi je karijeru počeo u rodnom Teksasu, a zatim je prešao u Augsburg 2022. godine, odakle je odmah prešao na pozajmicu u Groningen. On je zatim potpisao dugogodišnji ugovor sa PSV-om.

Ove sezone Pepi je postigao 13 glova u 29 utakmica.

(Beta)