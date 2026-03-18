Pariski klub saopštio je danas da je Barkola zadobio tešku povredu ligamenata, zbog čega je zamenjen u 59. minutu utakmice.

Barkola je postigao drugi gol u sinoćnjoj utakmici i pobedi protiv Čelsija 3:0. Aktuelni šampion je prošao u četvrtfinale ukupnim rezultatom 8:2.

On je postigao i gol u prvoj utakmici na Parku prinčeva.

Ove sezone postigao je 12 golova.

Pari Sen Žermen će u četvrfinalu igrati protiv pobednika dvomeča Liverpula i Galatasaraja. U prvoj utakmici u Istanbulu Galatasaraj je pobedio 1:0, a revanš se igra večeras na Enfildu.

(Beta)

