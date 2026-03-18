AUUU, ČOVEČE, ŠTA TI BI: Posle ovog poteza Jamala nastao je muk na stadionu Barselone
Fudbaleri Barselone i Njukasla igraju spektakularan revanš u osmini finala Lige šampiona.
Već u prvom poluvremenu smo videli pet pogodaka (3:2), a španski tim je u nastavku potpuno samleo klub sa severa Engleske.
Barselona - Njukasl, 1/8 finala Lige šampiona Foto: JOSEP LAGO / AFP / Profimedia
Međutim, Kamp Nou nije zanemeo samo u momentima kada su gosti postigli golove.
Isto se desilo u samom finišu prvog poluvremena, kada je prva zvezda Barselone Lamin Jamal sa samo pet metara promašio kompletan gol.
U tom trenutku je rezultat glasio 2:2, pa je reakcija navijača Barselone koji su se hvatali za glavu, bila sasvim opravdana.
