Skandalozno finale Kupa afričkih nacija, odigrano u januaru, dva meseca kasnije dobilo je (ne)očekivan epilog oduzimanjem titule Senegalu.

Noć u Rabatu 18. januara donela je mnogo toga lepog, ali i još više ružnog tokom finala.

Odlukom Odbora za žalbe Afričke fudbalske konfederacije (CAF), Maroko je osvojio titulu službenim rezultatom 3:0.

Sada je ta odluka predmet komentara sa svih fudbalskih meridijana.

Jedan takav stiže od bivšeg selektora Senegala Alana Žiresa. Čuveni francuski fudbaler uperio je prst u predsednika FIFA Đanija Infantina.

"Smatram da je cela stvar skandalozna, dovodi mnogo toga u pitanje. Infantino nije sasvim nevin u svemu ovome, to moraju svi da znaju. Bez njega se ne donose ovakve odluke. Šta je on radio, to zaista ne znam, ali je sigurno odgovoran. Ovo je dublja afera, a Marokanci žele da na ovaj način popravljaju neke stvari", rekao je Žires.

Iako nije precizirao, Francuz je verovatno mislio na to da će Maroko biti jedan od ko-domaćina Svetskog prvenstva 2030. godine, zajedno sa Španijom i Portugalijom.

U poslednje vreme je više puta bilo povika na Marokance oko organizacije Mundijala.

Organizacije za zaštitu životinja su podigle uzbunu zbog široko rasprostranjene kampanje uklanjanja, trovanjem ili pucanjem, pasa lutalica u gradovima u kojima bi trebao da se igra turnir.

Takođe se naširoko priča o bezbednosti stadiona u Rabatu i Marakešu, pogotovo na osnovu iskustva iz finala Kupa afričkih nacija, gde su navijači neometano ulazili na teren, čak i krali peškir golmanu protivničke ekipe.

Na kraju, dosta povika je usmereno ka načinu trošenja para na izgradnju raskošnog stadiona "Hasan drugi" sa 115.000 mesta. Pojedine organizacije iznose podatke da se radi o "zamagljivanju sporta", da se previše troši.