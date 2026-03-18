PSŽ DOBIO STRAŠNE VESTI: Barkola nekoliko nedelja van terena zbog povrede ligamenata
Fudbaler Pari Sen Žermena Bredli Barkola odsustvovaće nekoliko nedelja sa terena pošto je uganuo desni skočni zglob tokom utakmice protiv Čelsija, u revanšu osmine finala Lige šampiona.
Pariski klub saopštio je danas da je Barkola zadobio tešku povredu ligamenata, zbog čega je zamenjen u 59. minutu utakmice.
Liga šampiona, utorak 17. mart
Barkola je postigao drugi gol u sinoćnjoj utakmici i pobedi protiv Čelsija 3:0. Aktuelni šampion je prošao u četvrtfinale ukupnim rezultatom 8:2.
On je postigao i gol u prvoj utakmici na Parku prinčeva.
Ove sezone postigao je 12 golova.
Pari Sen Žermen će u četvrfinalu igrati protiv pobednika dvomeča Liverpula i Galatasaraja. U prvoj utakmici u Istanbulu Galatasaraj je pobedio 1:0, a revanš se igra večeras na Enfildu.
