Slušaj vest

Fudbaler Pari Sen Žermena Bredli Barkola odsustvovaće nekoliko nedelja sa terena pošto je uganuo desni skočni zglob tokom utakmice protiv Čelsija, u revanšu osmine finala Lige šampiona.

Pariski klub saopštio je danas da je Barkola zadobio tešku povredu ligamenata, zbog čega je zamenjen u 59. minutu utakmice.

Liga šampiona, utorak 17. mart

Barkola je postigao drugi gol u sinoćnjoj utakmici i pobedi protiv Čelsija 3:0. Aktuelni šampion je prošao u četvrtfinale ukupnim rezultatom 8:2.

On je postigao i gol u prvoj utakmici na Parku prinčeva.

Ove sezone postigao je 12 golova.

Pari Sen Žermen će u četvrfinalu igrati protiv pobednika dvomeča Liverpula i Galatasaraja. U prvoj utakmici u Istanbulu Galatasaraj je pobedio 1:0, a revanš se igra večeras na Enfildu.