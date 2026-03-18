Argentina će 31. marta na stadionu Bombonjera u Buenos Ajresu igrati protiv Gvatemale, u sklopu priprema za Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku na kome će braniti titulu.

Utakmica je organizovana nakon što je meč "finalisima" između svetskog prvaka Argentine i evropskog prvaka Španije, planiran za 27. mart u Kataru, otkazan zbog rata na Bliskom istoku.

U ekipi neće biti Lautara Martinesa, Lisandra Martintesa i Đovanija Lo Čelsa, koji se nisu dovoljno oporavili od povreda.

Trostruki svetski šampion Argentina igraće na Mundijalu, od 11. juna do 19. jula, u grupi sa Alžirom, Austrijom i Jordanom.

(Beta)

