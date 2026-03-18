Bivši fudbaler Atletiko Madrida i Verdera, i povremeni reprezentativac Rade Bogdanović, poznat je po tome da često kritikuje bez uzdržavanja kada priča o aktuelnim fudbalskim temama, a sada je u podkastu "Kazneni prostor" na njegovom udaru bio Predrag Mijatović, potpredsednik Partizana.

"Kada je Fudbalski klub Partizan u pitanju, pre godini i po dana sam gostovao na TV Prva, mislim, i tada sam rekao da nisam za povratak Peđe Mijatovića u Fudbalski klub Partizan. Peđa Mijatović nije trebalo nikada da dođe u Fudbalski klub Partizan iz milion razloga. Jedan od razloga je ta naknadna ljubav koja se pojavljuje kod čoveka posle 30 godina. Ja se generalno ježim od toga. Drugo, besplatno da radiš, kao što je on to rekao, ja u te priče ne verujem", rekao je Bogdanović.

Predrag Mijatović, intervju za Kurir

Potom je detaljno obrazložio svoj stav.

"Treća stvar, veoma bitna, možda i krucijalna. On nije srpski državljanin. On je državljanin Crne Gore i Španije. Što je vrlo bitno, bar za mene, obzirom da glođe i da moli iz srpskog budžeta. Ponaša se generalno kao prosjak, bar je tako isturen u klubu. A nije lepo biti prosjak. Bio je veliki igrač, jako je veliki fudbaler bio. Bio je i Čileanac i bio je u Partizanu. Ali, nema on kapacitet da bude sportski direktor Fudbalskog kluba Partizan kao što sam rekao da ne mogu mnogi drugi da budu i treneri pa sam bio u pravu", pričao je Bogdanović.

Kako kaže, Partizanu su samo ostali navijači kao kapital.

"Neće niko u to blato, Partizan je sada prosjka. Kapital Fudbalskog kluba Parizan su samo grobari. Imali su sve u svojim rukama, sve su ispustili. Kada je uprava došla, grobari su pokazali šta je pravi navijač, napunili su stadion jednom, drugi put, treći put…", ispričao je Bogdanović.

Ne propustiteFudbalRADE BOGDANOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU! Da li je Partizan oštećen u večitom derbiju? Uključio se u uživo program i otkrio detalj koji ide na štetu crno-belih?
Rade Bogdanović
Fudbal"ORALNO ĆU ZADOVLJITI CEO FSS AKO ON POSTANE IGRAČ" Rade Bogdanović šokirao izjavom - brutalno i vulgarno udario po reprezentativcu Srbije! O ovome bruji region
Rade Bogdanović
FudbalŠTA JE RADE BOGDANOVIĆ REKAO O VELJKU PAUNOVIĆU?! Zbog njega je poslao brutalnu poruku Fudbalskom savezu Srbije! Reči koje ODZVANJAJU!
Rade Bogdanović Veljko Paunović.jpg
FudbalREČI RADETA BOGDANOVIĆA O KOJIMA BRUJI SRBIJA: Dragan Stojković Piksi je naš idol, neko koga mi volimo, neko koga ja volim!
Rade Bogdanović Dragan Stojković Piksi

16.02.2026. FUDBALERKE U STUDIJU „ PULSA“! DA LI SU BOLJE OD MUŠKARACA? Izvor: Kurir TV