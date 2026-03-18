Bivši fudbaler Atletiko Madrida i Verdera, i povremeni reprezentativac Rade Bogdanović, poznat je po tome da često kritikuje bez uzdržavanja kada priča o aktuelnim fudbalskim temama, a sada je u podkastu "Kazneni prostor" na njegovom udaru bio Predrag Mijatović, potpredsednik Partizana.

"Kada je Fudbalski klub Partizan u pitanju, pre godini i po dana sam gostovao na TV Prva, mislim, i tada sam rekao da nisam za povratak Peđe Mijatovića u Fudbalski klub Partizan. Peđa Mijatović nije trebalo nikada da dođe u Fudbalski klub Partizan iz milion razloga. Jedan od razloga je ta naknadna ljubav koja se pojavljuje kod čoveka posle 30 godina. Ja se generalno ježim od toga. Drugo, besplatno da radiš, kao što je on to rekao, ja u te priče ne verujem", rekao je Bogdanović.

Potom je detaljno obrazložio svoj stav.

"Treća stvar, veoma bitna, možda i krucijalna. On nije srpski državljanin. On je državljanin Crne Gore i Španije. Što je vrlo bitno, bar za mene, obzirom da glođe i da moli iz srpskog budžeta. Ponaša se generalno kao prosjak, bar je tako isturen u klubu. A nije lepo biti prosjak. Bio je veliki igrač, jako je veliki fudbaler bio. Bio je i Čileanac i bio je u Partizanu. Ali, nema on kapacitet da bude sportski direktor Fudbalskog kluba Partizan kao što sam rekao da ne mogu mnogi drugi da budu i treneri pa sam bio u pravu", pričao je Bogdanović.

Kako kaže, Partizanu su samo ostali navijači kao kapital.

"Neće niko u to blato, Partizan je sada prosjka. Kapital Fudbalskog kluba Parizan su samo grobari. Imali su sve u svojim rukama, sve su ispustili. Kada je uprava došla, grobari su pokazali šta je pravi navijač, napunili su stadion jednom, drugi put, treći put…", ispričao je Bogdanović.