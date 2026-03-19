Slušaj vest

Afrički kup nacija ima šampiona - to je reprezentacija Senegala.

Ne.

Afrički kup nacija ima šampiona - to je reprezentacija Maroka.

Ipak, ne.

Saga o šampionu Afrike mogla bi uskoro da dobije novi veleobrt.

1/8 Vidi galeriju Senegal - Maroko Kup afričkih nacija Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia

Senegal je 18. januara osvojio titulu kontinentalnog prvaka pošto je u Rabatu savladao domaćina Maroko u finalu 1:0.

Tačno dva meseca kasnije, odlukom Odbora za žalbe Afričke fudbalske konfederacije (CAF), Maroko je osvojio titulu službenim rezultatom 3:0.

Ipak, čini se da ni ovo nije konačna odluka pošto sve ide ka tome da konačnu odluku donese Sud za sportsku arbitražu u Lozani (CAS).

CAS bi morao da obori odluku CAF-a, poručuje iskusni sportski sudija Rajmond Hek.

On je otvoreno poručio da očekuje pobedu Senegala u ovom sporu, naglašavajući da odluka CAF-a nema čvrsto pravno uporište.

Podsetimo, Senegal je u finalu Afričkog kupa nacija savladao Maroko rezultatom 1:0 nakon produžetaka, a gol odluke postigao je Pape Gej.

Meč je, međutim, obeležio i kratkotrajni izlazak senegalskih igrača s terena u znak protesta zbog suđenja, što je kasnije iskorišćeno kao ključni argument za poništavanje rezultata.

Ipak, ono što mnogi ističu kao presudno jeste činjenica da su se igrači Senegala vratili na teren, utakmica je nastavljena, a završena je bez ikakvog zvaničnog protesta s marokanske strane.

Upravo na tom detalju temelji se i stav Heka.

"Sudija je jedini koji može da prekine utakmicu. Kada odsvira kraj, to je konačna odluka. Sve ostalo nema pravnu težinu”, jasan je Hek.

On dodatno ističe da Maroko nije uložio protest tokom same utakmice, uključujući i produžetke, što značajno slabi njihovu poziciju u ovom slučaju.

"Da su igrali produžetke uz protest, možda bi imali osnovu. Ovako su prihvatili igru i rezultat", dodao je.

Hek se pozvao i na presedan iz 2019. godine kada je Sud za sportsku arbitražu doneo odluku u korist tuniskog Esperansea u sličnom slučaju protiv marokanskog Vidada.

Tada je takođe naglašeno da je sudijska odluka konačna i da se utakmica ne može retroaktivno poništiti ako je završena na terenu.

Posebno je zanimljivo i tumačenje pravilnika koje baca novo svetlo na ceo slučaj.

CAF je svoju odluku temeljio na članu 84, ali Hek tvrdi da je taj član pogrešno primenjen.

Naime, pravilo jasno kaže da ekipa mora da prekrši i član 82 i član 83 kako bi bila kažnjena eliminacijom, što u ovom slučaju, prema njegovim rečima, nije ispunjeno.

"Senegal možda jeste prekršio jedan član, ali sigurno nije oba. A pravila su tu vrlo precizna”, naglasio je.

Ono što je dodatno važno za Senegal jeste činjenica da, dok se ne donese konačna presuda, neće morati da vraća medalje niti novčane nagrade.

Proces pred Sudom za sportsku arbitražu mogao bi potrajati i do šest meseci, što znači da će cela saga još dugo biti u fokusu svetske sportske javnosti.

U međuvremenu, ovaj slučaj već sada ostavlja ozbiljne posledice po ugled afričkog fudbala.

Po svemu sudeći, konačna reč nije rečena i Senegal ima čemu da se nada.