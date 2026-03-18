Umesto sudije Šimona Marčinjaka, utakmicu je sudio njegov sunarodnik iz Poljske Pavel Račkovski
ŠTA SE DESILO? Glavni sudija meča Liverpul - Galatasaraj promenjen minut pre početka
Fudbaleri Liverpula plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona.
"Redsi" su u revanšu deklasirali Galatasaraj, i tako izborili mesto među osam najboljih ekipa na Starom kontinentu.
Međutim, minut pre početka meča desio se nesvakidašnji detalj. Umesto sudije Šimona Marčinjaka, utakmicu je sudio njegov sunarodnik iz Poljske Pavel Račkovski.
Do preokreta je došlo na zagrevanju meča. Marčinjak se očigledno ozbiljno povredio i nije mogao da sudi utakmicu.
