Fudbaleri Bajerna iz Minhena plasirali su se u četvrtfinale, pošto su na svom terenu u revanšu pobedili Atalantu 4:1.

Bajern je tako ukupnim rezultatom 10:2 prošao u četvrtfinale, nakon što je u prvom meču u Bergamu pobedio 6:1.

Foto galerija Lige šampiona

 Nemački tim poveo je u 25. minutu golom Harija Kejna iz jedanaesterca.

Njemu je golman Marko Sportjelo prvo odbranio šut, ali je sudija procenio da je čuvar mreže Atalante ranije krenuo, pa je odredio da se ponovi penal, koji je engleski fudbaler iskoristio.

Kejn je drugi gol postigao u 54. minutu, a dva minuta kasnije strelac je bio i Lenart Karl.

Četvrti gol postigao je Luis Dijas u 70. minutu, a konačan rezultat postavio je srpski fudbaler Lazar Samardžić u 86. minutu.

