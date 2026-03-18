Slušaj vest

Fudbaleri Liverpula plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona, pošto su u revanš utakmici osmine finala na svom terenu pobedili Galatasaraj 4:0.

U prvoj utakmici prošle sedmice Galatasaraj je u Istanbulu pobedio 1:0, pa je engleski klub prošao u četvrtfinale ukupnim rezultatom 4:1.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Lige šampiona Foto: Alex Morton/Tottenham Hotspur FC / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Liverpul je na Enfildu poveo golom Dominika Soboslaja u 25. minutu, posle dobrog dodavanja Aleksika Makalistera.

U četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena golman Fenerbahčea Ugurdžan Čakir odbranio je jedanaesterac koji je izveo Mohamed Salah.

Prednost domaćih udvostručio je Ugo Ekitike u 52. minutu, a minut kasnije treći gol postigao je Rajan Gravenberh.

Konačan rezultat postavio je Salah golom u 62. minutu. To je bio njegov 50. pogodak u Ligi šampiona.

U 56. minutu fudbaler Galatasaraja Vilfred Singo postigao je autogol, ali je posle upotrebe VAR tehnologije utvrđeno da je prilikom dodavanja lopte igrač Liverpula Džeremi Frimpong bio u ofsajdu.

U nadoknadi vremena poništen je gol koji je Makalister postigao zbog prekršaja na golmanu turskog tima.