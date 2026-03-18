ENFILD SE TRESAO KAO U DOBRA STARA VREMENA: Pogledajte kako je Liverpul demolirao Galatasaraj
Fudbaleri Liverpula plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona, pošto su u revanš utakmici osmine finala na svom terenu pobedili Galatasaraj 4:0.
U prvoj utakmici prošle sedmice Galatasaraj je u Istanbulu pobedio 1:0, pa je engleski klub prošao u četvrtfinale ukupnim rezultatom 4:1.
Liverpul je na Enfildu poveo golom Dominika Soboslaja u 25. minutu, posle dobrog dodavanja Aleksika Makalistera.
U četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena golman Fenerbahčea Ugurdžan Čakir odbranio je jedanaesterac koji je izveo Mohamed Salah.
Prednost domaćih udvostručio je Ugo Ekitike u 52. minutu, a minut kasnije treći gol postigao je Rajan Gravenberh.
Konačan rezultat postavio je Salah golom u 62. minutu. To je bio njegov 50. pogodak u Ligi šampiona.
U 56. minutu fudbaler Galatasaraja Vilfred Singo postigao je autogol, ali je posle upotrebe VAR tehnologije utvrđeno da je prilikom dodavanja lopte igrač Liverpula Džeremi Frimpong bio u ofsajdu.
U nadoknadi vremena poništen je gol koji je Makalister postigao zbog prekršaja na golmanu turskog tima.