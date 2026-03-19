Dres Crvene zvezde od njenog osnivanja nosili su mnogi veliki igrači, a jedan od njih je i Živorad Jevtić, odbrambeni fudbaler koji je čitavu svoju karijeru proveo u crveno-belom klubu.

je rođen u Kruševcu 1943. godine, a u mlađe kategorije Crvene zvezde je stigao sa 13. godina. Posle staža u omladinskoj školi domogao se prvog tima za koji je debitovao u sezoni 1962/63.

Tri nastupa u prvoj sezoni i tek četiri u drugoj su bili dovoljni da ga selektor olimpijskog tima Jugoslavije, Ljubomir Lovrić, primeti u uvrsti u ekipu za Olimpijske igre u Tokiju 1964. godine, gde je naš tim stigao do četvrtfinala.

Nije mu mnogo bilo potrebno da postane ljubimac navijača, koji su ga obožavali zbog njegove požrtvovane igre, borbenosti i spremnosti da sve žrtvuje za uspeh tima, zbog čega je i dobio nadimak "Žika Silver" po popularnoj marci žileta.

Foto: Fk Crvena Zvezda

Karijeru je okončao 1975. godine, a godine koje su usledile za njega nisu bile nimalo lake. Supruga ga je napustila i odvela ćerke, a on je ostao sam.

Odao se alkoholu i propio sve što je imao. Ostao je bez prebijene pare, pa se snalazio kako je znao i umeo. Radio je na buvljaku, kupovao, pa preprodavao stare stvari, pa onda i farmerke po koje je išao u Trst... Radio je i na benzinskoj pumpi, brisao šoferšajbne, ljudi mu davali bakšiš kada su ga prepoznali.

Savić o Žiki "Nikada nisam znao da li je Jevtić ili Jeftić. Kako god, istinska legenda Crvene zvezde. Ali, imao sam privilegiju da delimo svlačionicu na početku moje karijere. Zvali su ga Žika Lun – Kralj ponoći. Volio je da skita i najčešće je izlazio u Sokolac na Čuburi. To je bio njegov kraj i tamo je zaista bio kralj", pričao je Dule Savić prilikom gostovanja kod Nebojše Petrovića.

Onima koji su ga poznavali bilo je žao da ga gledaju kako se muči. Ubrzo su ga zaposlili na "Marakani" na održavaju terena, a posao mu je dao lično tadašnji generalni sekretar Zvezde Vladimir Cvetković.

Živorad Jevtić preminuo je 2000. godine.