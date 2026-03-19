Crno-beli prolaze kroz težak period i pokušaj da dođu do određene stabilnosti, pre svega finansijski gledano.

Aktuelna uprava je u klub stigla na jesen 2024. godine i napravila pomak u odnosu na situaciju koju su zatekli. Ali, stanje je i dalje teško.

U novom izdanju podkasta "Kazneni prostor" Rade Bogdanović je otkrio zanimljiv detalj.

"Samo jedan podatak: čovek iz Švajcarske, nenajavljen je došao na stadion Partizana, javio se obezbeđenju i tražio da razgovara sa predsednikom kluba ili nekim ko je tu. Primila ga je gospođa Forcan, čovek je doneo 35.000 švajcarskih franaka da pokloni fudbalskom klubu i da im poželi sretan početak s nadom da su se lopova i ološa rešili", rekao je Bogdanović.

U nastavku je bivši fudbaler poručio da se anonimni čovek iz Švajcarske u jednom trenutku predomislio.

"Novac je primljen, položen na račun i čovek im lepo kaže: 'Molim vas, budite ljubazni i pošaljite mi šta vam sve treba, da počnem da vam uplaćujem svoje donacije'. Međutim, nakon tri meseca, kad je video kako su određeni ljudi počeli da se ponašaju u medijima, čovek ih je nazvao i poručio: 'Zaboravite na mene'. To je bilo to ushićenje kako je krenulo, a biće sve gore jer para nema".

Bogdanović smatra da je aktuelni trenutak kluba dramatičan i da se "živost" održava isključivo zahvaljujući navijačima, dok je imovina kluba u katastrofalnom stanju.

Pohvalio je navijače Partizana i govorio o još nekim lošim stvarima kada je reč o ekipi iz Humske.

"Kapital fudbalskog kluba Partizan su samo Grobari. Ništa više. Stadion nije na njih uknjižen, Teleoptik im je pod hipotekom, imaju hipoteku još iz vremena one gospođe što je za vreme korone bespravno bila na stadionu. Imaju nenormalne hipoteke na sebi. Šteta je generalno velika. Imali su sve u svojim rukama, sve su ispustili. Kada je uprava došla, Grobari su pokazali šta je pravi navijač. Napunili su jedan stadion, drugu utakmicu, treću...", poručio je Rade Bogdanović.

Kurir sport/Podkast Kazneni prostor

