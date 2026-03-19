Liverpul je razbio Galatasaraj kao domaćin i stigao do pobede rezultatom 4:0, pa je, nakon poraza u prvom meču rezultatom 1:0, obezbedio plasman u četvrtfinale.

Utakmicu je obeležio atomski fudbaler Liverpula koji je odigrao verovatno najbolju utakmicu ove sezone, ali nažalost, pamtiće se i jezive scene zabeležene nakon što je Noa Lang doživeo tešku povredu.

Nije na prvi pogled delovalo da će Holanđanin iz Galatasaraja imati bilo kakav problem nakon što je posle duela sa Kurtisom Džonsom završio van terena.

Lang se uhvatio rukama za reklame, na koje se potom naslonio.

Nije izgledalo da je povređen, a onda je reakcija devojke koja je bila pored otkrila da ipak nešto nije u redu.

Pokazala je na prst fudbalera gostujućeg tima, koji je potom pogledao i sam fudbaler.

Njegova reakcija nakon što je video palac jasno je otkrila da je u pitanju i te kako ozbiljna stvar.

Pao je na travu, nakon čega su prišli brojni fudbaleri, a brzo su se pojavila pored njega i lekarske ekipe oba tima.

Ukazivanje pomoći je potrajalo, pa je i po tome moglo da se pretpostavi kakva je situacija. Lang je na terenu dobio i bocu sa kiseonikom, a zvanično je izmenjen u 80. minutu.

Tada su nastale sledeće fotografije koje bi, za neke, mogle da budu uznemirujuće:

Noa Lang, jeziva povreda na utakmici protiv Liverpula Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Fudbaler je prebačen pravo u bolnicu, a jutro nakon utakmice oglasio se Galatasaraj.

"Noa Lang je zadobio ozbiljnu posekotinu desnog palca i planirano je da bude operisan u Liverpulu u narednim satima uz učešće našeg medicinskog tima", saopštio je turski tim.

