Start u Novom Pazaru za Lalatovića je bio odličan, pa je ekipa pred ulazak u završnicu sezone na četvrtom mestu Super lige Srbije.

Ekipa je sa novim šefom stručnog štaba zabeležila četiri pobede i jedan remi.

Nenad Lalatović je u novom intervjuu poručio da bi voleo da se oproba kao selektor.

Ima iz iskustvo iz mlade reprezentacije iz 2017. godine, a evo šta je sada poručio.

"Imam želju da budem selektor. Za inostranstvo sam još mlad trener, a da radim mogu još sigurno 15 godina. Možda bi mi selektorski posao odgovarao za nekih pet, šest godina", rekao je Lalatović u razgovoru za "Sportski žurnal".

Nenad Lalatović u Novom Pazaru Foto: Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Imao je i zanimljivu ideju.

"Ja sam za to da reprezentaciju Super lige vodim protiv A selekcije. Veljko Paunović je sjajan čovek i stručnjak. Želim mu da radi ovaj posao narednih deset godina, jer selektorski staž i treba da bude na duži period".

Predložio je i utakmicu domaćih protiv stranih igrača iz Super lige Srbije.

"Bila bi to tuča. Mač sa dve oštrice, sve bi se svelo na to ko je bolji – domaći ili strani igrači. Ne bi valjalo ni da stranci pobede. Inače volim domaće igrače, a stranci su uvek dobrodošli".

Za Lalatovića i Novi Pazar sada slede utakmice protiv Javora i Železničara u gostima, pa onda i protiv Partizana kod kuće.

Kurir sport/Sportski žurnal

Novopazarci skandiraju Nenadu Lalatoviću Izvor: Kurir