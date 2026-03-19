Fudbaler Bajerna iz Minhena Filip Pavić postao je najmlađi igrač tog kluba u Ligi šampiona i treći najmlađi u istoriji takmičenja kada je u sredu ušao sa klupe na utakmici protiv Atalante.

Sa 16 godina i 58 dana, Pavić je ušao u igru zamenivši Josipa Stanišića u 72. minutu pri vođstvu Bajerna od 4:0, nakon što je taj tim pobedio sa 6:1 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona.

Evropska fudbalska unija (UEFA) je saopštila da je Pavić prvi igrač rođen 2010. godine koji je zaigrao u utakmici Lige šampiona i treći najmlađi u istoriji.

Igrač Arsenala Maks Dauman je imao 15 godina i 308 dana kada je debitovao protiv Slavije iz Praga u novembru, a Jusufa Mukoko je imao 16 godina i 18 dana kada je ušao sa klupe za Borusiju Dortmund protiv Zenita 2020. godine. Pavić je potisnuo fudbalera Barselone Lamina Jamala na četvrto mesto večne liste.

Prethodni najmlađi igrač Bajerna u Ligi šampiona bio je Pol Vaner, koji je imao 16 godina i devet meseci na utakmici protiv Viktorije Plzenj 2022. godine.

Bajern je sinoć pobedio sa 4:1 i ukupnim rezultatom 10:2 prošao u četvrtfinale Lige šampiona gde će igrati protiv Real Madrida.

Ko je Filip Pavić?

Filip Pavić rođen je 19. januara 2010. godine u Nemačkoj, a u Bajernovu akademiju stigao je još 2019. godine iz lokalnog minhenskog kluba SV Valdperlah.

Igra na poziciji štopera, ali zbog svoj polivalentnosti može pokriti i poziciju desnog beka i zadnjeg veznog. Trener Bajerna Vinsent Kompani prepoznao je njegov talenat i priključio ga prvom timu prošlog leta, kada je imao svega 15 godina.

Filip Pavić prvi igrač rođen 2010. godine koji je zaigrao u utakmici Lige šampiona i treći najmlađi u istoriji. Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Da Bajern ozbiljno računa na ovog talentovanog defanzivca potvrđuje i novi stipendijski ugovor do 2029. godine, koji je potpisao početkom godine.

Reprezentacija

Filip je rođen i odrastao u Nemačkoj, ali njegovi roditelji su Hrvati, pa HNS već duže vreme radi na tome da Pavić zaigra za reprezentaciju Hrvatske.

Zanimljivo, upisao je nekoliko nastupa za U-15 selekciju Hrvatske u prijateljskim mečevima, a onda je postao kapiten U-16 selekcije Nemačke. Još uvek nije doneo konačnu odluku o svojoj reprezentativnoj budućnosti.

Hrvatski mediji prenose da Fudbalski savez Nemačke (DFB) ulaže napore kako bi Pavić u budućnosti isključivo nastupao za njihove selekcije.

"Pojedini izvori navode da se mladom igraču i njegovoj porodici sugeriše kako bi izbor reprezentacije Nemačke bio povoljniji za njegov dalji klupski razvoj", piše "24 sata.hr".

Ipak, ni Fudbalski savez Hrvatske neće tako lako odustati od ovog fudbalskog dragulja.