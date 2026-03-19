Partizan se nalazi pred jednim od najvažnijih finansijskih izazova u skorijoj istoriji kluba. Kako bi uspešno prošao UEFA monitoring i izbegao potencijalne sankcije, crno-beli moraju da obezbede ukupno 7.000.000 evra do kraja tekuće sezone, saznaje Kurir.

Prvi rok ističe već krajem marta, do kada je neophodno prikupiti 2.200.000 evraza dospele obaveze. Nakon toga, klub će morati da obezbedi i preostalih 4.800.000 evra u naredna tri meseca kako bi ispunio sve finansijske kriterijume koje propisuje UEFA. Trenutno je takva situacija da sve ovo deluje kao nemoguća misija.

Ko će da se bavi ovim pitanje? Ovoga puta - onaj kome je to posao. Pre svega Danko Lazović, generalni direktor kluba, a zatim i Rasim Ljajić prvi čovek crno-belih. Ovoga puta Predrag Mijatović neće da bude taj koji rešava probleme kluba koji nisu u opisu njegovog posla.

Mijatović se bavi sportskim sektorom  

Razlog je krajnje prost: Mijatović je dva puta preglasan od strane ostatka rukovodstva i potpuno je logično da im onda prepusti da rade ono za šta su zaduženi. Pre svega - finansije. Kako će da isplivaju iz problema, veliko je pitanje. Država je pomagala FK Partizan mnogo puta u prethodnih godinu i po dana.

Mijatović je javno rekao da je direktna i indirektna pomoć države bila 20 miliona evra. Sa druge strane, potpuno je jasno da ne može državnim novcem doveka da se plaćaju dugovi Partizana i da crno-beli moraju što pre da nađu stabilan izvor finansiranja.

Ukoliko rukovodstvo Partizana ne ispuni ove uslove u zadatim rokovima, suočiće se sa ozbiljnim posledicama, među kojima je i izbacivanje iz evropskih takmičenja. Takav scenario bi imao dugoročne negativne efekte, kako na finansijsku stabilnost kluba, tako i na njegov sportski ugled, transfere igrače...

Vreme je ograničeno, a ulozi su ogromni - naredni dani biće presudni za budućnost Partizana na evropskoj sceni.

