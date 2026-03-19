Fudbaler Galatasaraja Viktor Osimen slomio je desnu ruku na utakmici Lige šampiona protiv Liverpula, saopštio je danas turski tim.

Galatasaraj je saopštio da je Osimen polomio desnu ruku tokom prvog poluvremena na Enfildu. Ostao je na terenu do poluvremena, ali nije mogao da nastavi posle pauze zbog sumnje na prelom.

"Posle utakmice, bolnički pregled, pod nadzorom našeg medicinskog tima, potvrdio je prelom desne podlaktice i stavljen je gips. Odluka o mogućem hirurškom zahvatu biće doneta u naredni danima, posle daljih pregleda", naveo je turski tim.

Povreda Osimena nije bila jedina teška povreda igrača Galatasaraja na utakmici, pošto je tešku povredu prsta doživeo i Noa Lang. On je u 76. minutu utakmice udario u reklamni pano, nakon čega se odmah uhvatio za ruku. Galatasaraj je saopštio da je Lang zadobio "ozbiljnu posekotinu desnog palca i da će biti operisan u Liverpulu".

Holanđanin je u 81. minutu izgubio ravnotežu posle duela sa defanzivcem domaćih, pa se, u pokušaju da ostane na nogama čvrsto uhvatio za reklamni panel, ali je pritom priklještio prst. Nesrećni fudbaler ostao je bez dela palca, pa je morao na hitnu operaciju!

Liverpul je, posle poraza od 1:0 u prvoj utakmici, sinoć na Enfildu pobedio Galatasaraj sa 4:0 i plasirao se u četvrtfinale Lige šampiona gde će igrati protiv Pari Sen Žermena.