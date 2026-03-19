Slušaj vest

Rade Bogdanović obično kritikuje stvari u srpskom fudbalu i po tome je postao prepoznatljiv. Međutim, sada smo od njega čuli malo drugačiju priču i to kada se dotakao Dragoljuba Zbiljića, prvog čovek FK Vojvodina.

- Moram da kažem, Vojvodina jako dobru stvar radi. Prvo predsednik, gospodin Zbiljić. Čovek ima ozbiljnu firmu i ozbiljan kapital, a koliko znam, on je jedan od retkih koji je založio svoja lična sredstva kao garanciju za rad kluba. Oslonio se na omladinsku školu, a pritom je jako pristojan. U intervjuima nije navalan, ne objašnjava nam ko je on i šta je on... Hoće da ga rezultati izbace u prvi plan, što u Srbiji nije normalno, ali eto, imamo i takve sportske radnike. Slabo se pojavljuje, a realno dobro vodi klub - rekao je Bogdanović u podkastu "Kazneni prostor".

1/22 Vidi galeriju Rade Bogdanović Foto: Screenshot, screenshot prva tv, Printskrin/jutjub

Objasnio je na šta konkretno misli.

- Prva pametna stvar koju je uradio je dovođenje savetnika. To je Zvezdino dete sa druge planete – Vladimir Jugović. Vlada voli crveno-bele boje, pa kad ne može u Zvezdu, ide u Vojvodinu. On je čovek koji dubinski poznaje suštinu fudbalske igre i ima neverovatnu procenu igrača. U Vojvodini su godinama radili površno, a sada imaju čoveka koji je rastao uz Manćinija, Vijalija, Eriksona, Lipija, Zidana, "zubatog" Ronalda, Sakija i Ljupka Petrovića. To je enormno iskustvo koje Vojvodini daje fantastičnu perspektivu.

Birane reči otišle su na račun Miroslava Tanjge.

- Miroslav Tanjga je pravi potez predsednika. Čovek je igrao u Zvezdi, Feneru, Nemačkoj, Italiji... Godinama je pekao zanat uz našeg Sinišu Mihajlovića i uspešno vodio Bolonju dok je Siniša bio bolestan. On je elokventan, zna da se ponaša i ima enormno znanje. U Srbiji vam često fali jedno od ta dva, ali on ima sve. Napravio je "skocko" ekipu, miks mladih i iskusnih, sa dosta potencijalnih reprezentativaca.

Bogdanović vidi Vojvodinu ispred Partizana.

- Vojvodina je tim koji će sigurno zameniti Partizan u borbi za vrh. U narednom periodu oni će biti glavni takmac Crvenoj zvezdi. Mislim da Partizan to neće moći, a Vojvodini je ostalo samo da pobedi sebe i svoj mentalitet. Nemam dilemu da će sledeće godine biti tamo gde je Partizan bio svih ovih godina. Čujem da im je budžet oko 21-22 miliona evra na godišnjem nivou, što je ozbiljna cifra.

Zaključak za kraj priče o Vojvodini.

- Zašto je taj Zbiljić ozbiljan? Zato što ima ozbiljna razmišljanja. Jedan je od retkih koji je potegao temu privatizacije i, što je još važnije, sme o tome da govori. To je vrlo bitno – sme. Neko će reći da ima novac ili da je politički dobro pozicioniran, ali to nije poenta. Poenta je da je to izgovorio. Mnogi drugi su bili u dobroj situaciji, pa opet niko nije pričao o tome. On je prvi jasno rekao: privatizacija. Negde sam i pročitao podatak da, mislim do 2035. godine, na teritoriji Evrope – ako opstane ovakav sistem – nijedan klub neće moći da se takmiči ukoliko ima pomoć države, jer je to neravnopravna borba. A kod nas već postoji neravnopravnost i između samih klubova – neko ima podršku, neko nema, i pravi se veliki jaz. Zato sam i rekao za njega da je ozbiljan.