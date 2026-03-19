Prema poslednjim informacijama Real neće moći da računa na Tiboa Kurtou na utakmicama četvrtfinala Lige šampiona protiv Bajern Minhena.

Kako prenosi španski "Kope" Kurtoa će morati da napravi pauzu u narednih mesec i po dana zbog povrede kvadricepsa.

Nije iz prve delovalo da se radi o ozbiljnijem problemu, Kurtoa je zamenjen na poluvremenu protiv Mančester sitija u revanšu osmine finala, ali nove informacije nisu dobre.

Utakmice protiv Bajerna su zakazane za 7. i 15. april, a u slučaju da Real prođe u polufinale, velike su šanse da Belgijanac neće moći da brani u prvoj utakmici.

Trener Alvaro Arbeloa je u revanšu protiv Mančester sitija umesto Kurtoe među stative poslao Andrija Lunjina.

