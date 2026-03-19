Slušaj vest

Izgleda da su lekari uspeli da sačuvaju prst Noe Langa koji je doživeo tešku povredu na Enfildu.

Nakon jednog duela tokom revanš utakmice fudbaler Galatasaraja je naleteo na reklame, a tom prilikom je ozbiljno povredio prst.

Po njegovoj reakciji i reakciji drugih fudbalera bilo je jasno da je situacija teška.

Deo palca je praktično visio...

Noa Lang, jeziva povreda na utakmici protiv Liverpula Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Noa Lang je sa terena direktno prebačen u bolnicu gde je operisan.

Dan nakon utakmice se oglasio.

"Sr**a se događaju! Operacija je prošla dobro! Hvala svima na porukama", napisao je Lang uz fotografiju na kojoj se nalazi u bolničkom krevetu, u liftu i pozira sa nasmejanim medicinskim sestrama.

