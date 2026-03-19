Dobra vest je stigla dan nakon utakmice Liverpul - Galatasaraj.
LEKARI SAČUVALI PRST FUDBALERA NAKON JEZIVE POVREDE U LIGI ŠAMPIONA! Palac mu praktično visio nakon sudara sa reklamom, evo šta je poručio nakon operacije
Izgleda da su lekari uspeli da sačuvaju prst Noe Langa koji je doživeo tešku povredu na Enfildu.
Nakon jednog duela tokom revanš utakmice fudbaler Galatasaraja je naleteo na reklame, a tom prilikom je ozbiljno povredio prst.
Deo palca je praktično visio...
Noa Lang, jeziva povreda na utakmici protiv Liverpula Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia
Noa Lang je sa terena direktno prebačen u bolnicu gde je operisan.
Dan nakon utakmice se oglasio.
"Sr**a se događaju! Operacija je prošla dobro! Hvala svima na porukama", napisao je Lang uz fotografiju na kojoj se nalazi u bolničkom krevetu, u liftu i pozira sa nasmejanim medicinskim sestrama.
