KUGLICE POMILOVALE CRVENO-BELE! Zvezda i Vojvodina imali sreće na žrebu, ovo su parovi polufinala!
Žrebom koji je održan u četvrtak 19. marta određeno je ko će protiv koga igrati u završnici najmasovnijeg takmičenja u Srbiji.
Kup Srbije je stigao do same završnice i ostalo je da se odigraju još samo tri utakmice - dve polufinalne, a onda će ostati još samo borba direktan okršaj za trofej.
Ovo su parovi polufinala:
- Grafičar - Vojvodina
- Jedinstvo Ub - Crvena zvezda
Vojvodina i Crvena zvezda će kao favoriti biti gosti na svojim utakmicama, a možemo da kažemo da su oba tima dobro prošla s obzirom na to da je žreb mogao da donese njihov okršaj već u polufinalu.
Sa druge strane, Grafičar i Jedinstvo predstavljaju Prvu ligu Srbije i kao domaćini će pokušati da naprave iznenađenje i stignu do istorijske borbe za trofej.
Polufinalne utakmice bi trebalo da budu odigrane 29. aprila, igra se samo jedna utakmica, a ukoliko ne bude pobednika nakon 90 minuta izvodiće se penali.
