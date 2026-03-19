Žrebom koji je održan u četvrtak 19. marta određeno je ko će protiv koga igrati u završnici najmasovnijeg takmičenja u Srbiji.

Kup Srbije je stigao do same završnice i ostalo je da se odigraju još samo tri utakmice - dve polufinalne, a onda će ostati još samo borba direktan okršaj za trofej.

Ovo su parovi polufinala:

Grafičar - Vojvodina

Jedinstvo Ub - Crvena zvezda

Vojvodina i Crvena zvezda će kao favoriti biti gosti na svojim utakmicama, a možemo da kažemo da su oba tima dobro prošla s obzirom na to da je žreb mogao da donese njihov okršaj već u polufinalu.

Sa druge strane, Grafičar i Jedinstvo predstavljaju Prvu ligu Srbije i kao domaćini će pokušati da naprave iznenađenje i stignu do istorijske borbe za trofej.

Polufinalne utakmice bi trebalo da budu odigrane 29. aprila, igra se samo jedna utakmica, a ukoliko ne bude pobednika nakon 90 minuta izvodiće se penali.

