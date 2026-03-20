Vasilije Kostov nagrađen je od strane selektora srpske fudbalske reprezentacije Veljka Paunovića pozivom za A nacionalni tim.

Hoće li mladi fudbaler zaigrati na utakmici protiv protiv Španije 27. marta u Viljarealu, ili Saudijske Arabije četiri dana kasnije u Bačkoj Topoli, zavisi od šefa struke nacionalnog tima Orlova.

Za budućnost srpskog fudbala - Veljko Paunović i Vasilije Kostov Foto: Starsport

Talenat velikog potencijala  

Odlične utakmice u dresu Crvene zvezde u Superligi i Ligi Evrope jasan su pokazatelj da Srbija u Vasiliju Kostovu (18) ima mladog igrača velikog talenta i ogromnog potencijala.

Prate ga veliki klubovi, piše o sumi od 25 miliona evra po kojoj bi mogao na leto da ode sa Marakane. PSŽ je za sada najkonkretniji, Inter takođe, a tu su i ostali klubovi poput Olimpika iz Marselja koji je dao ponudu od 17 miliona evra koja je odbijena, te Arsenal, Juventus, Dortmund, Bajern...

Milan opet u igri  

Poslednjih dana u igru se uključio i Milan, koji je bio pritajen od zime. Ljudi bliski "roso-nerima" ponovo su počeli da prate Vasilija Kostova, a prema pisanju italijanskih medija njihovi skauti su gledali utakmice mladog Srbina.

Novac navodno ne bi trebalo da bude problem, a ljudi iz Milana žele da posle kupovine Kostova mladog fudbalera pošalju na jednogodišnju pozajmicu, kako bi on dobio minutažu i rutinu.

Vasilije Kostov na utakmici Crvene zvezde i Lila u Ligi Evrope 2026 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Zamena za Modrića  

Vide ga kao zamenu za Luku Modrića i smatraju da je momku rodenom 2008. godine potrebna još jedna stepenica između Superlige i Serije A. Računa se da bi išao u Švajcarsku, Belgiju ili Holandiju.

Milan nikada u svojoj istoriji nije davao šanse mladim igračima, uvek je kupovao gotov proizvod i to je ono što koči celu priču i Vasilija Kostova udaljava od San Sira.

