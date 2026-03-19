Filip Stojilković u dresu Pize protiv Sasuola u Seriji A

Slušaj vest

Filip Stojilković, bivši fudbaler OFK Beograda, podigao je veliku buru izjavom da ga ne zanima dres Srbije, već samo Švajcarske.

U izjavi za švajcarski portal "20 minuten" rekao je da nema dilemu za koji nacionalni tim bi igrao.

1/7 Vidi galeriju Filip Stojilković Foto: Gabriele Masotti/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

"Ako bih mogao da biram između te dve ponude, voleo bih da igram za Švajcarsku. Imamo najlepšu zemlju na svetu", poručio je napadač italijanske Pize.

Međutim, ni takvo dodvoravanje selektoru Švajcarske Muratu Jakinu nije prošlo. Jakin je danas objavio spisak od 26 igrača za utakmice protiv Nemačke i Norveške, a na njemu se nije našlo ime Stojilkovića.

Švajcarski fudbaler srpskih korena trenutno igra u Italiji, odakle je minule zime stigao iz poljske Krakovije.

Stojilković je ponikao u Cirihu, pa je igrao u Hofenhajmu, Vilu, Sionu, iz koga je 2023. godine otišao u Darmštat za dva miliona evra. Išao je na pozajmice u Kajzerslautern i OFK Beograd, da bi zatim prešao zimus u Krakoviju za 500.000 evra. Posle samo nekoliko meseci Piza ga je kupila za šest puta više novca. Za sada nije uspeo da ponovi igre iz Poljske (sedam golova, tri asistencije).

Stojilković je i pre tri godine pričao o Srbiji i Švajcarskoj. Tada je za "Dojče vele" izjavio:

"Moji roditelji su iz Srbije. Ja sam rođen u Švajcarskoj. Familiju imam u Srbiji i Cirihu. Ja sam i Srbin i Švajcarac. Ne mogu da kažem da sam 100 odsto Srbin, iako jesam, jer imam nešto i švajcarsko koja mi je sve dala".