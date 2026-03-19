Slušaj vest

FK Partizan je ove sezone promenio tri trenera, a sezonu će kako sada stvari stoje privesti kraju onaj koji je i započeo - Srđan Blagojević.

Prethodnih meseci bilo je dosta turbulencija u Humskoj, posebno posle smene Srđana Blagojevića i dolaska Nenada Stojakovića. Kasnije i Damira Čakara.

Aleksandar Vuković

Uvek tražen iz Humske

Tokom zime klupi Partizana bio je blizu nekadašnji fudbaler ovog kluba Aleksandar Vuković, koji poslednjih decenija uspešno radi u Poljskoj, gde je i izgradio svoju karijeru.

- Bilo je razgovora i u jednom mometnu je izgledalo da to može da se desi, da se vratim u Partizan. Imao sam i ranijih godina sastanaka, pregovora sa upravama Partizana, ali ovaj put sam imao osećaj da je to to, da je moguće da budem u Partizanu. Međutim, na kraju se nije desilo i ja bih tu stavio tačku. Idemo dalje, ja Partizan pratim i želim mu sve najbolje - otkrio je Aleksandar Vuković za RT Republike Srpske.

Aleksandar Vuković izgradio je fudbalsko i trenersko ime u Poljskoj

Neverovatne situacije

Trener rodom iz Banjaluke dotakao se i promena na mestu šefa struke u Partizanu tokom aktuelne sezone.

- Velika je bila greška što su smenili Srđana Blagojevića, jer nije doveden trener koji ima veći "pedigre" niti veće trenersko ostvarenje od Blagojevića. To je bila apsurdna odluka. Sad je praktično ta greška ispravljena, ali je šteta načinjena. Partizan je izgubio šanse za šampionsku titulu. Ostaje pitanje, ko je doneo odluku da se Blagojević zameni Stojakovićem, ko je doneo odluku da se Milošević zameni Polterom. To su neverovatne situacije - kazao je Vuković i nastavio:

- Mogu samo da verujem da će se i tome jednom stati na kraj. Mislim da svi navijači Partizana i crno-bela javnost, žele da to znaju, javno. Nadam se jednom da će Partizan opet biti u sigurnim rukama. Mislim da je ta odluka o povratku Blagojevića manje tragikomična, nego odluka o njegovoj smeni.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Vuković Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, PressFocus / Sipa USA / Profimedia, Mateusz Sobczak / imago sportfotodienst / Profimedia

Ostanak u Poljskoj

Partizanovu neodlučnost i nećkanje oko trenera, iskoristio je Tomaš Stančijevski, vlasnik Viđeva i jedan od najbogatijih ljudi u Poljskoj. Srbin Aleksandar Vuković na klupi je zamenio Hrvata Igora Jovičevića.

- Imao sam malo vremena da odlučim, shvatajući celu sitaciju gde se klub trenutno nalazi i kakav je rizik da se do kraja sezone ne promeni situacija. Nije lako da posle pripremnog perioda, prelazog roka, deset kola pre kraja uđeš u ekipu koja ima svoje probleme i mane. Odlučio sam da prihvatim ponudu, pre svega zbog tradicije i značaja kluba. Viđev je jedan od najpopularnijih klubova u Poljskoj. To je bilo presudno, kao i uverenje da je to klub koji ima najviše, šampionske ambicije. Ova sezona jeste krenula naopako i tu smo gde jesmo, ali Viđev ima svetlu budućnost.

Aleksandar Vuković kao trener u Poljskoj

Legija i Viđev, kao Zvezda i Partizan

Aleksandar Vuković igračku i trenersku karijeru gradio je u Legiji iz Varšave, najvećem rivalu Viđeva.

- Јa sam profesionalac i ne mogu biti vezan isključivo za jedan klub. Uradiću sve što znam da obradujem navijače Viđeva i da ostvarimo ciljeve, uz dužno poštovanje Legiji, klubu kojem najviše dugujem. Poljska liga je ove sezone prevazišla samu sebe, uvek je bila izjednačena, ali ove sezone je to podignuto na jedan neverovatan nivo. Prvi put se može desiti da čak 40 bodova osvojenih, nije dovoljno za opstanak u ligi. Svaka utakmica nosi ogroman značaj i ne smete sebi dozvoliti luskuz da izgubite dve -tri utakmice u nizu. Od borbe za Evropu, brzo dođete u situaciju da se borite za opstanak. To je zanimljivo za nekog ko prati sa strane, ali za nas ovdje to je ogroman stres. Dugo sam u Poljskoj pa sam navikao na te okolnosti - zaključio je Vuković.

Kurir sport/RTRS