Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu 21. marta od 16.00 časova dočekati ekipu Radničkog iz Niša u meču 28. kola Superlige Srbije.

O tom susretu, ali i podršci navijača je govorio golman Crvene zvezde Mateus.

Mateus na utakmici Crvene zvezde i Leha (1:1) u kvalifikacijama za Ligu šampiona Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Podrška prija

- Želim da se od srca zahvalim svojoj porodici, saigračima i celokupnom stručnom štabu Crvene zvezde na podršci koju su mi pružili nakon udarca koji sam zadobio. Veoma sam srećan što mogu da pomognem svojim saigračima i ovom velikom klubu - rekao je Brazilac i nastavio:

- To znači da ćemo nastaviti da vredno radimo svakog dana kako bismo obradovali naše navijače. Ovo je važan period i verujem da ćemo iz dana u dan biti sve bolji.

Poziv navijačima

Za kratak period Mateus je osvojio srca navijača.

- Iskreno, veoma sam srećan zbog pažnje i podrške koju dobijam od ljudi. Znamo da gde god da igramo, naši navijači uvek prave sjajnu atmosferu i bezuslovno nas podržavaju. Siguran sam da će i na sledećoj utakmici biti tako, jer nam pružaju podršku koja nam je veoma bitna tokom cele sezone - rekao je Mateus.

Ulaznice za meč sa Radničkim su dostupne po sledećim cenama:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara