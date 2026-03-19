OGLASIO SE ZVEZDIN JUNAK MATEUS: Otkrio zašto je srećan u Srbiji i šta mu prija na Marakani
Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu 21. marta od 16.00 časova dočekati ekipu Radničkog iz Niša u meču 28. kola Superlige Srbije.
O tom susretu, ali i podršci navijača je govorio golman Crvene zvezde Mateus.
Podrška prija
- Želim da se od srca zahvalim svojoj porodici, saigračima i celokupnom stručnom štabu Crvene zvezde na podršci koju su mi pružili nakon udarca koji sam zadobio. Veoma sam srećan što mogu da pomognem svojim saigračima i ovom velikom klubu - rekao je Brazilac i nastavio:
- To znači da ćemo nastaviti da vredno radimo svakog dana kako bismo obradovali naše navijače. Ovo je važan period i verujem da ćemo iz dana u dan biti sve bolji.
Poziv navijačima
Za kratak period Mateus je osvojio srca navijača.
- Iskreno, veoma sam srećan zbog pažnje i podrške koju dobijam od ljudi. Znamo da gde god da igramo, naši navijači uvek prave sjajnu atmosferu i bezuslovno nas podržavaju. Siguran sam da će i na sledećoj utakmici biti tako, jer nam pružaju podršku koja nam je veoma bitna tokom cele sezone - rekao je Mateus.
Ulaznice za meč sa Radničkim su dostupne po sledećim cenama:
Sever - 400 dinara
Istok - 500 dinara
Zapad - 700 dinara
Tribina "Siniša Mihajlović" - 1.400 dinara