Slušaj vest

Miroslav Tanjga, šef stručnog štaba Vojvodine, izneo je svoje viđenje žreba za polufinale Kupa Srbije u kojem će „stara dama“ igrati protiv Grafičara.

– Zadovoljni smo žrebom. Respektujemo rivala, ali naši planovi u Kupu su poznati i tiču su, za početak, plasmana u finale. Moglo je naravno i bolje i gore što se tiče žreba, ali gledamo sebe i kada dođe do te utakmice bićemo potpuno fokusirani i posvećeni da odigramo najbolje moguće i izborimo prolaz u finale – rekao je predvodnik tima iz srpske Atine.

Vojvodina je vezala dva finala Kupa Srbije i daće sve od sebe da i treći uzastopni put dođe do meča za trofej.

– Kup jeste takmičenje koje ima posebnu draž. Ove godine su dva drugoligaša došla do polufinala i to dovoljno govori koliko je iznenađenja bilo u ovosezonskom izdanju ovog takmičenja. Jedan meč, nema popravnog – zaključio je Tanjga.