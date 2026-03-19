Naš narod veruje u izreku "treća sreća", a tim geslom se vode i u RFK Grafičar koji će upravo treći put u poslednje četiri godine da se sastane protiv FK Vojvodina u Kupu Srbije.

Duel polufinala je na programu 29. aprila, domaćin je Grafičar, a odluka o stadionu na kom će utakmica biti odigrana biće naknadno doneta.

- Nekako se namestilo da su utakmice protiv Vojvodine u kup takmičenju sada već tradicija. Igramo treći put u četiri godine. Prvi put smo izgubili 2022, posle penal serije, kada je posle 90 minuta bilo 1:1. Mituljikić je dao gol u 48. minutu, a Vojvodina je izjednačila četiri minuta pre kraja. Na penalima nismo imali sreće, nažalost. Potom smo kod njih u gostima poraženi 3:1. Uživaćemo u utakmici, to je sigurno. Pokušaćemo da predstavimo klub i igrače u najboljem svetlu i nadam se prvoj pobedi nad Vojvodinom i prolasku u finale - rekao je generalni direktor kluba, Nikola Ristanović.

Da li ste zadovoljni žrebom, imajući u vidu da su preostali klubovi bili Crvena zvezda i Jedinstvo Ub?

- Jesmo, ali sama činjenica da je RFK Grafičar u završnici kupa, tačnije u polufinalu, i da imamo šansu da se borimo za trofej nama daje osećaj izuzetnog zadovoljstva. Sa druge strane, drago mi je da će naši mladi igrači imati još jednu priliku da pokažu kvalitet i koliko mogu u ovom trenutku protiv veoma kvalitetnog superligaša koji ima visoke ambicije svake sezone.

Na osnovu čega gradite samopouzdanje pred ovaj duel?

- Vojvodina je na papiru izraziti favorit, ove godine beleže odlične rezultate, nas su već dva puta izbacili u Kupu. Međutim, sportski je nadati se, kao što smo verovali u sebe i u duelu protiv TSC, koji je takođe jak superligaš, a pobedili smo ih 2:0 u prvom kolu Kupa. Nadali smo se trijumfu i protiv favorizovanog Radničkog iz Niša u drugom kolu, pa smo i njih savladali 3:0. Sada je još teži izazov, toga smo svesni, ali verujemo u sebe, i ako budemo pokazali 100 odsto mogućnosti imaćemo šanse da se ravnopravno borimo na terenu za prolaz dalje. Biće to sjajna utakmica, u to sam siguran - poručuje Ristanović.