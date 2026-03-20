Barselona je, nakon remija u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona, u revanšu razbila Njukasl kao domaćin i pobedila rezultatom 7:2 (3:2).

Katalonci su tri puta u prvom poluvremenu dolazili do vođstva, a Njukasl je dva puta uspeo da se vrati. Posle prvog dela igre na semaforu je pisalo "3:2".

U nastavku je Barselona bila znatno bolji tim, a Robert Levandovski je u 56. minutu ušao u istoriju Lige šampiona. Njukasl je tada postao 41. klub protiv kojeg je Poljak bio strelac u Ligi šampiona po čemu je sada najbolji.

Robert Levandovski u dresu Barselone

Prethodno je delio prvo mesto sa Lionelom Mesijem koji je ostao na 40 klubova protiv kojih je tresao mrežu.

Levandosvski je u Ligi šampiona na 141 utakmici postigao 109 golova.

